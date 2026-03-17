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¡Explota y se va! Samahara Lobatón enfrenta a producción y deja ‘La Granja VIP’ en su debut: “Que hagan las cosas como son”

¡Explota y se va! Samahara Lobatón enfrenta a producción y deja ‘La Granja VIP’ en su debut: “Que hagan las cosas como son”

Durante su primera noche, Samahara Lobatón fue captada enfrentándose a la producción de ‘La Granja VIP’, y sus compañeros señalaron que abandonó el reality tras atravesar también una crisis relacionada con sus hijos.

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    Samahara Lobatón se va de la granja vip
    ¡Explota y se va! Samahara Lobatón enfrenta a producción y deja ‘La Granja VIP’ en su debut: “Que hagan las cosas como son”

    Samahara Lobatón ingresó al reality 'La Granja VIP' este lunes 16 de marzo con la meta clara de llevarse los S/100.000 de premio.

    No obstante, su paso por el programa dio un giro inesperado desde la primera noche, cuando protagonizó un tenso momento con la producción por un inconveniente al momento de dormir, y sus propios compañeros señalaron que no regresó.

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    Samahara Lobatón estalla y abandona 'La Granja VIP' en su debut

    Considerada una de las figuras más llamativas del reality, Samahara llegó decidida a destacar, pero su carácter salió a relucir en horas de la madrugada. Tras un brindis con los demás participantes, la influencer terminó enfrentándose con la producción en medio de la organización para descansar.

    El conflicto surgió cuando los concursantes se acomodaban en sus habitaciones y distribuían las camas. Según se evidenció, la expareja de Youna se habría quedado sin un lugar para dormir debido a una descoordinación. Cabe recordar que Paul Michael la eligió como peón, mientras que ella seleccionó a Diego Chávarri.

    “Igual no pueden dormir cuatro”, “Pero que hagan las cosas como son, la cuarta persona que yo denominé fue Diego Chávarri porque ellos se h…¿Pueden traerme mis cosas?”, se le oye decir en medio de gritos.

    Tras el altercado, algunos participantes comentaron lo sucedido y dejaron entrever su salida. “Habían gritos, ya Samahara no volvió a entrar”, “No sé si se habrá ido, no sé nada, no sé si habrá abandonado. Con todo respeto familia bella, yo agradezco la oportunidad de estar acá y ser capataz gracias a Dios, pero no puedo hacer nada contra eso”, señalaron durante una conversación grupal.

    Por su parte, Mónica Torres y Patty Lorena comentaron sobre lo ocurrido y sugirieron que la joven habría atravesado una crisis emocional al extrañar a sus tres hijos, lo que habría influido en su decisión.

    “Debe ser fuerte, si para mis gatos ha sido…imagínate tres bebes, son chiquitos, espero que no lo haga (se vaya)”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Explota y se va! Samahara Lobatón enfrenta a producción y deja ‘La Granja VIP’ en su debut: “Que hagan las cosas como son”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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