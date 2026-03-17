Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 16 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”

La hija de Keiko Fujimori acompañó a su padre en el estreno de La Granja VIP, donde competirá con otras figuras por 100 mil soles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”
    Mark Vito ingresó a La Granja VIP acompañado de su novia y su hija Kyara. | Composición Wapa | Instagram
    Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”

    La noche del estreno de La Granja VIP, el lunes 16 de marzo, estuvo marcada por la expectativa y emoción, especialmente cuando Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, acompañó a su padre, Mark Vito, y a su pareja, Leslie Echevarría, durante su llegada al set. El empresario ingresó al reality junto a otras quince figuras del espectáculo, donde permanecerán aislados del mundo exterior, generando gran interés mediático por la participación de la familia Fujimori en este formato.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."

    Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara Villanella

    El arribo de Mark Vito se dio en una camioneta, desde la cual descendió junto a Kyara Villanella y Leslie Echevarría. Su caminata hacia la entrada del estudio se realizó bajo la atención de luces y cámaras del canal, en un ambiente cargado de emoción.

    Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos“, declaró Vito con la voz entrecortada antes de ingresar al reality.

    La presencia de Kyara Villanella en el estreno acaparó la atención de los medios por su perfil público. Visiblemente emocionada, la joven acompañó a su padre mostrando su apoyo y resaltando su rol como guía en su etapa universitaria. “Eso es lo que voy a extrañar más de él”, comentó.

    Villanella evidenció la cercanía que mantiene con su padre y compartió el momento con Leslie Echevarría, quien, entre bromas, destacó que el internamiento servirá a Vito para reflexionar.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Mark Vito y celebridades enfrentan retos y aislamiento en 'La Granja VIP'

    En los primeros minutos del estreno, el canal resaltó el carácter competitivo y el aislamiento total del reality. Los concursantes entregaron sus celulares y se despidieron de sus acompañantes antes de entrar a la granja, donde deberán adaptarse a nuevas rutinas y a la vida rural, lejos del confort de la ciudad.

    Este cambio de entorno es uno de los principales atractivos del programa, que busca mostrar cómo actúan las celebridades fuera de su día a día. Durante las próximas semanas, las competencias y dinámicas entre los participantes marcarán el rumbo de 'La Granja VIP', mientras la audiencia sigue de cerca la evolución de Mark Vito. Las emisiones continuarán en horario estelar para captar la atención del público peruano y regional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”

    Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita

    Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”?

    Se revela la dura razón que acabó con el matrimonio de Verónica Linares y Manolo del Castillo

    Lo más vistos en Farándula

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    ¡AMPAY! Conocido conductor de TV es captado entre abrazos y besos con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?

    Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."

    Ethel Pozo expone la respuesta que le dio Natalie Vértiz tras escribirle por rumores de supuesto amorío con Yaco

    ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;