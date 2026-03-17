Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara, y conmueve con emotiva despedida: “Voy a extrañar su apoyo”

La hija de Keiko Fujimori acompañó a su padre en el estreno de La Granja VIP, donde competirá con otras figuras por 100 mil soles.

Mark Vito ingresó a La Granja VIP acompañado de su novia y su hija Kyara. | Composición Wapa | Instagram

Mark Vito ingresó a La Granja VIP acompañado de su novia y su hija Kyara. | Composición Wapa | Instagram

La noche del estreno de La Granja VIP, el lunes 16 de marzo, estuvo marcada por la expectativa y emoción, especialmente cuando Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, acompañó a su padre, Mark Vito, y a su pareja, Leslie Echevarría, durante su llegada al set. El empresario ingresó al reality junto a otras quince figuras del espectáculo, donde permanecerán aislados del mundo exterior, generando gran interés mediático por la participación de la familia Fujimori en este formato.

Mark Vito ingresó a La Granja VIP con su novia y su hija Kyara Villanella

El arribo de Mark Vito se dio en una camioneta, desde la cual descendió junto a Kyara Villanella y Leslie Echevarría. Su caminata hacia la entrada del estudio se realizó bajo la atención de luces y cámaras del canal, en un ambiente cargado de emoción.

“Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos“, declaró Vito con la voz entrecortada antes de ingresar al reality.

La presencia de Kyara Villanella en el estreno acaparó la atención de los medios por su perfil público. Visiblemente emocionada, la joven acompañó a su padre mostrando su apoyo y resaltando su rol como guía en su etapa universitaria. “Eso es lo que voy a extrañar más de él”, comentó.

Villanella evidenció la cercanía que mantiene con su padre y compartió el momento con Leslie Echevarría, quien, entre bromas, destacó que el internamiento servirá a Vito para reflexionar.



Mark Vito y celebridades enfrentan retos y aislamiento en 'La Granja VIP'

En los primeros minutos del estreno, el canal resaltó el carácter competitivo y el aislamiento total del reality. Los concursantes entregaron sus celulares y se despidieron de sus acompañantes antes de entrar a la granja, donde deberán adaptarse a nuevas rutinas y a la vida rural, lejos del confort de la ciudad.