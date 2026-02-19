Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

Kyara Villanella , hija de Keiko Fujimori , anunció que se va del país para seguir con sus estudios.

La hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, volvió a captar la atención mediática tras confirmarse que dejará el Perú en los próximos meses para continuar con su formación académica en el extranjero. La noticia surge en medio de la controversia generada por las diferencias públicas que mantiene con la lideresa de Fuerza Popular respecto a temas sensibles como el aborto.

La joven influencer y exMiss Perú La Pre no solo ha demostrado tener proyectos personales claros, sino también una postura propia frente a debates sociales que han generado amplio eco en redes sociales y medios de comunicación.

Kyara Villanella anuncia que viajará a Estados Unidos por sus estudios

Semanas atrás, Kyara compartió un video en TikTok donde mostraba momentos románticos junto a su pareja, publicación que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, fue un comentario de una usuaria el que desató mayor interés, al sugerirle que debía enfocarse en sus estudios.

Lejos de ignorar el mensaje, la joven respondió revelando sus planes profesionales y académicos, sorprendiendo a muchos con la noticia de su próximo viaje.

“Señorita, usted está estudiando, hágalo”, le escribió una usuaria. Ante ello, ella no dudó en revelar sus planes a futuro: “Por ahora estoy llevando Medicina como base, pero en agosto empiezo ciencia forense en USA”.

La declaración confirmó que su salida del país responde a una decisión vinculada a su formación profesional y no a la reciente polémica familiar, como algunos usuarios habían especulado.

El comunicado de Kyara Villanella que marcó distancia con Keiko Fujimori

La controversia escaló cuando Kyara publicó un comunicado en Instagram en el que expresó abiertamente su desacuerdo con la postura de su madre sobre el aborto, tema que había generado debate público tras declaraciones de la candidata presidencial.

En el mensaje, la joven dejó clara su posición personal, enfatizando que los lazos familiares no implican necesariamente compartir las mismas opiniones.

“Yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En este sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos familia no significa que pensemos igual”, se logra leer en su comunicado.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la independencia de criterio de la joven, mientras otros criticaron la exposición pública de la diferencia familiar.