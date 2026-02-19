Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

Wapa.pe
Jota Benz aclara rumores sobre el supuesto romance entre su hermano Gino Assereto y Valentino Palacios, confirmando que ambos tendrían una relación sentimental.

    Jota Benz habla de Gino Assereto y Valentino | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Jota Benz no se guardó nada al ser consultado sobre los rumores de un supuesto romance entre su hermano Gino Assereto y el tiktoker Valentino Palacios. El chico reality sorprendió al confirmar que los influencers tendrían una "relación".

    Gino Assereto tendría 'romance' con Valentino

    Luego de las especulaciones que afirmaban que Gino Assereto estaría en salidas con Valentino, Jota Benz sorprendió al responder ante las cámaras de 'Más Espectáculos' qué tipo de relación tiene el influencer con el creador de contenido.

    "¿Bonito no? Es bonito porque Gino se separa de Majo y ambos han encontrado el amor, Majo encontró el amor en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino", comentó sobre la relación que ambos tendrían y haciendo referencia al romance que Majo con Sabor oficializó con Gabriel Calvo.

    El reportero no dudó en preguntarle "¿Están dado fe de que ya son pareja?", y Jota no dudó en reafirmarlo: "Claro, escúchame, en el amor y la guerra todo se vale, ya está, han subido un TikTok, no sé si habrán sido grabados por separados o han estado juntos, le voy a preguntar, porque no tenía idea, si de verdad he tenido un nuevo cuñado, que me avise, avísame hermano pa' ir a ver películas juntos, a llevar a Mateito para que conozca a su tío", comentó con gracia.

    El prometido de Angie Arizaga bromeó con la idea de que los influencers sean involucrados en un romance y aunque sus palabras serían solo una broma, este demostró que no tendría problemas en que ambos estén juntos: "Surgió del programa, pero creo que las redes lo han tomado bien y la vida es pa eso, hay que reírse un poquito y si ellos son felices".

    "Muy bien, enfocados, está practicando para unas carreras que se le vienen, con tal de que Valentino no lo desconcentre, porque uno necesita estar concentrado para competir, espero que Valentino sepa apoyarlo", añadió.

