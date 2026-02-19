Magaly no perdona a Andrea Llosa y expone cifras reales de ráting: "Si ella fuera exitosa, seguiría aquí"

Magaly Medina dio a conocer en plena transmisión los promedios mensuales de audiencia de su espacio y sostuvo que el verdadero rendimiento en televisión se evalúa a lo largo de toda la hora de emisión, y no en apenas unos minutos.

Magaly Medina reaccionó con firmeza durante su programa en vivo y arremetió contra Andrea Llosa, luego de que esta última difundiera en redes sociales cifras de audiencia que, según Medina, no mostraban el panorama completo del rendimiento de su espacio televisivo.

La controversia se inició cuando Llosa compartió en sus historias de Instagram los datos de rating correspondientes a noviembre de 2025. En dichas gráficas se observaba que su programa registraba entre 6 y 7 puntos, mientras que ‘Magaly TV: La Firme’ no conseguía mantener ese nivel en algunos minutos finales. Esta publicación fue interpretada por Medina como una exposición sesgada de la información, lo que desató su inmediata respuesta.

Durante la edición del miércoles 18 de febrero, la conductora dedicó parte de su programa a defender sus cifras y cuestionar la lectura que su colega hacía de los números. Con ironía, abrió su descargo con una frase contundente: “Hay otras angurrientas de tener algo, que siempre disparan a ver si alguna les contesta. La mentira que se está diciendo una y otra vez, hay gente ignorante que se las cree. Ahora todo el mundo habla de mi rating, a mí no me den por muerta”.

Magaly Medina tilda de ‘colchón de paja’ a Andrea Llosa

Medina explicó que los datos difundidos por Llosa correspondían únicamente a los últimos tres minutos de transmisión, lo cual —a su juicio— no refleja el desempeño real de un programa que se extiende por una hora y veinte minutos.

“Ahora el colchón me ganaba, ¿3 minutos definen un programa de 1 hora y 20 minutos?, yo les quiero contar que en televisión no se miden por 3 minutos tu éxito, no señor, se miden por una hora. Hay que hablar con resultados, no con mentiras”, afirmó ante cámaras.

La conductora también presentó en pantalla lo que describió como los promedios mensuales finales de su programa. “He cogido varios meses, ah, porque podría ponerles todos los días del año. Ocho punto cinco en el lugar once, ¿ya? (…) Resultado final: cuatro punto dos. O sea, ¿de qué te sirve que dejes el programa en seis puntos cuando eso haces tres minutos de la hora? Y lo demás, eso”, expresó mientras se mostraban gráficos comparativos.

El discurso se intensificó cuando remarcó que el éxito en televisión no depende de picos aislados, sino del promedio general y del respaldo comercial. “No hay que engañar, no me vengan a manipular, los programas se definen por cifras. Si ella fuera exitosa, seguiría aquí, la hubieran perseguido para que firme el contrato. Yo no soy la dueña de este canal y no defino eso. A mí háblenme con resultados generales, si tú eres exitoso ningún canal de televisión te deja ir”, sostuvo.

Magaly Medina se burla de Andrea y su ráting

Más adelante, profundizó en la comparación de cifras de distintos meses: “Siete punto tres, Magaly TV, La Firme. Y baja, baja, baja… cuatro punto siete. Esta era la realidad, porque tú no es que te dejen los últimos minutos, no, es todo el programa, todo el programa. Así es, siete punto cuatro. Esos fueron diferentes meses. Ni siquiera estoy ocultando mis cifras. Ahí están”.

La periodista también se refirió al concepto del “colchón”, usado en televisión para describir la audiencia heredada del programa anterior. “Ahora resulta que todo el mundo se ha puesto de moda lo del colchón. Claro, lo del colchón. Ahora, no, ahora el colchón me ganaba. El colchón me ganaba, ¿no? Eh, dame esos segundos que dicen que me ganaba los minutos. Dame, a ver, ahí unos minutos. Unos minutos, tres minutos”, ironizó.

Asimismo, defendió su continuidad en el canal y explicó que las renovaciones contractuales responden a decisiones empresariales. “Si de verdad hubiera tenido lo que dice, ¿ustedes creen que no estaría acá? (…) Los programas se definen por cifras, y no solo por cifras, se definen por auspiciadores. Si ella fuera exitosa, seguiría aquí. La hubieran perseguido para que firme el contrato. No le hubieran dicho bye-bye. No, porque yo no soy la dueña de este canal, yo no defino eso”, reiteró.

Incluso reveló detalles sobre su propia negociación: “Yo estaba por irme ya en diciembre y no había firmado mi contrato. Lo he firmado el último día antes de irme, antes de tomar mi avión e irme del país. Lo firmé porque quería darle la seguridad al canal de que mi programa continuaría y porque es un compromiso que tengo con ellos”.

Finalmente, lanzó un comentario que generó revuelo en redes sociales: “Además, ni siquiera te han jalado de otro canal, porque cuando la gente es exitosa, la jalan de otro canal. Los canales se pelean. Pero si te vas y te sientas en la recepción de un canal, tocas la puerta y dices: ‘Hola, acá estoy. Holiii, holiii. A ver, contrátenme. ¿Hay un lugarcito por ahí?’ Eeeeso no, pues, ¿de qué nos vamos a jactar?”.