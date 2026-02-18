Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella confronta a su mamá y resalta que no seguirá en la política

Tras confirmar que ella sí abortaría, Kyara Villanella dejó en claro su manera de pensar. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella confronta a su mamá y resalta que no seguirá en la política
    ¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella CONFRONTA a su MAMÁ y RESALTA que no seguirá en la política | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella confronta a su mamá y resalta que no seguirá en la política

    ¡Lo deja en claro! La hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villlanella se encuentra en el ojo público tras no respaldar las polémicas declaraciones de su madre respecto al aborto en casos de violación. El comunicado de la joven generó toda clase de comentarios.

    A pesar que las declaraciones sobre la hija de Mark Vito Villanella sobre el aborto dieron mucho de qué hablar, otras palabras también generaron el asombro de seguidores y detractores del Fujimorismo. ¿Qué fue lo que dijo la jovencita? Te lo contamos en la siguiente nota.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Kyara Villanella no quiere saber nada de política

    Kyara Villanella, además de dejar en claro que, en casos de violación, ella si optaría por abortar, también mencionó que, a pesar de haber crecido en un ambiente político, ella no desea seguir dicho camino.

    wapa.pe

    “También quiero aclarar que yo no soy una persona política. Crecí en un entorno político sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué”, expresó en sus historias de Instagram.

    wapa.pe

    Al parecer, la joven no tomará el camino de su madre y ha decidido seguir la carrera de medicina. ¿Se terminará el clan Fujimori con Keiko?

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella confronta a su mamá y resalta que no seguirá en la política
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    ¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Actor es reaparece en estado de "abandono" y "pidiendo" limosnas en la calle: "Tomé malas decisiones"

    Youna confiesa demoledor diagnóstico tras luchar contra el cáncer: "Mi enfermedad no tiene cura"

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly conmovida ante triste diagnóstico de Youna y su cáncer incurable: "No puedo hacer planes a largo plazo"

    Laura Spoya se pronuncia en medio de difusión de video que revela que pidió ayuda con la PNP

    Yahaira Plasencia no se calla y responde con feroz comentario a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: "Preocúpate por el fracaso de tu rating"

    Thamara Gómez enfurece en el escenario y le tira una botella a mujer

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá en su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;