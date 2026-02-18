¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella CONFRONTA a su MAMÁ y RESALTA que no seguirá en la política | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Se termina el clan Fujimori? Kyara Villanella CONFRONTA a su MAMÁ y RESALTA que no seguirá en la política | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Lo deja en claro! La hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villlanella se encuentra en el ojo público tras no respaldar las polémicas declaraciones de su madre respecto al aborto en casos de violación. El comunicado de la joven generó toda clase de comentarios.

A pesar que las declaraciones sobre la hija de Mark Vito Villanella sobre el aborto dieron mucho de qué hablar, otras palabras también generaron el asombro de seguidores y detractores del Fujimorismo. ¿Qué fue lo que dijo la jovencita? Te lo contamos en la siguiente nota.

Kyara Villanella no quiere saber nada de política

Kyara Villanella, además de dejar en claro que, en casos de violación, ella si optaría por abortar, también mencionó que, a pesar de haber crecido en un ambiente político, ella no desea seguir dicho camino.

“También quiero aclarar que yo no soy una persona política. Crecí en un entorno político sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué”, expresó en sus historias de Instagram.