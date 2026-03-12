Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

¿Habrá corte de agua en tu zona? Así puedes saberlo encontrando en tu recibo cuál es tu zona o sector

Si no tienes acceso al recibo, puedes obtener el número de suministro llamando al Aquafono de Sedapal, donde se ofrecerá asistencia automatizada para consultas.

    Así puedes encontrar tu código de suministro y sector en tu recibo de Sedapal
    Ante el corte de agua anunciado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) que afectará varios distritos de Lima Metropolitana desde este jueves 12 de marzo al miércoles 18, muchos se preguntan si su zona o sector se verá afectado por la suspensión del servicio. Esta información la puedes encontrar fácilmente en tu recibo, aquí te enseñamos cómo hacerlo.

    NO TE PIERDAS: CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

    ¿Dónde encontrar el número de suministro en tu recibo?

    El código de suministro es un identificador único que figura en los recibos de agua emitidos por Sedapal, ya sea en formato físico o digital. Este número resulta fundamental para realizar diversos trámites vinculados al servicio y, además, permite comprobar si la vivienda se encuentra dentro de las zonas que podrían verse afectadas por un corte programado de agua.

    Para ubicarlo, es necesario revisar el recibo del servicio y localizar los datos del titular. Generalmente, el código aparece en la parte superior derecha del documento bajo el nombre de Número de suministro o Código de suministro. Este identificador está conformado por una combinación específica de letras y números que corresponde a cada conexión domiciliaria.

    Para identificar este código en tu recibo de Sedapal, ya sea físico o digital, debes seguir algunos pasos sencillos que te permitirán ubicarlo rápidamente.

    1.       Identifica tu recibo de Sedapal

    El primer paso es tener a la mano el recibo del servicio de agua, ya sea en papel o descargado en formato digital.

    2.        Ubica los datos del titular del servicio

    En la parte superior del documento se encuentran los datos personales del titular, sección que sirve como referencia para localizar otros datos importantes del recibo.

    3.        Busca el Número de suministro

    Dirígete a la parte superior derecha del recibo, donde aparecerá la sección denominada Número de suministro o Código de suministro.

    En este espacio encontrarás una combinación única de letras y números que identifica la conexión del servicio. Es importante tener en cuenta que su ubicación puede variar ligeramente dependiendo del diseño o formato del recibo emitido por Sedapal.

    Mientras que, en la zona superior del recibo, justo sobre la sección ‘Información de pago’, podrás ver el número de sector que te corresponde y así verificar si el lugar donde vives se verá afectado o no.

    PUEDES VER: Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 11 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    ¿Es posible obtener el número de suministro por teléfono?

    Si no cuentas con tu recibo de agua o no logras encontrar el código de suministro, también puedes solicitar esta información mediante una llamada telefónica. Sedapal pone a disposición de los usuarios su línea de atención conocida como Aquafono, a través de la cual es posible realizar diversas consultas relacionadas con el servicio.

    Para acceder a este sistema, solo debes comunicarte al número (01) 317-8000 desde un teléfono fijo o celular. Una vez que la llamada sea atendida por el sistema automatizado, marca asterisco (*) y continúa siguiendo las indicaciones que brinda la contestadora para obtener la información que necesitas.

