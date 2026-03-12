Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro

El Senamhi advirtió sobre precipitaciones de fuerte intensidad en más de 20 ciudades del Perú . Este evento climático se registrará entre el 11 y 12 de marzo .

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.° 070, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, un evento climático que impactará a más de 20 ciudades del Perú durante las próximas 24 horas.

¿Tu región se encuentra entre las afectadas? En el siguiente artículo te contamos todos los detalles.

¿En qué ciudades se registrarán las lluvias extremas? Esto dice Senamhi

Entre el 11 y 12 de marzo, las proyecciones del Senamhi señalan que este fenómeno meteorológico, clasificado con nivel de alerta naranja, se presentará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno y Tumbes. A continuación, estas son las provincias donde se esperan las lluvias intensas:

Apurímac: Antabamba, Cotabambas y Grau.

Arequipa: Caylloma.

Cajamarca: Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Puno: Chuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román y Yunguyo.

Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Senamhi advierte lluvias extremas en más de 20 ciudades del Perú.