Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro

El Senamhi advirtió sobre precipitaciones de fuerte intensidad en más de 20 ciudades del Perú. Este evento climático se registrará entre el 11 y 12 de marzo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro
    Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades
    Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro

    De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.° 070, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, un evento climático que impactará a más de 20 ciudades del Perú durante las próximas 24 horas.

    ¿Tu región se encuentra entre las afectadas? En el siguiente artículo te contamos todos los detalles.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ¿En qué ciudades se registrarán las lluvias extremas? Esto dice Senamhi

    Entre el 11 y 12 de marzo, las proyecciones del Senamhi señalan que este fenómeno meteorológico, clasificado con nivel de alerta naranja, se presentará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno y Tumbes. A continuación, estas son las provincias donde se esperan las lluvias intensas:

    Apurímac: Antabamba, Cotabambas y Grau.
    Arequipa: Caylloma.
    Cajamarca: Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
    Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
    Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.
    Puno: Chuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román y Yunguyo.
    Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

    Senamhi advierte lluvias extremas en más de 20 ciudades del Perú.
    Senamhi advierte lluvias extremas en más de 20 ciudades del Perú.

    Además, se anticipa la presencia de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, así como granizo y nevadas, principalmente en sectores de la sierra centro ubicados entre 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. En la selva también se prevén ráfagas de viento y tormentas eléctricas, mientras que en la costa norte se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 11 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

    Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos

    Confirman CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    Lo más vistos en Ocio

    Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;