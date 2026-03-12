Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro

Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.° 070, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, un evento climático que impactará a más de 20 ciudades del Perú durante las próximas 24 horas.
¿Tu región se encuentra entre las afectadas? En el siguiente artículo te contamos todos los detalles.
¿En qué ciudades se registrarán las lluvias extremas? Esto dice Senamhi
Entre el 11 y 12 de marzo, las proyecciones del Senamhi señalan que este fenómeno meteorológico, clasificado con nivel de alerta naranja, se presentará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno y Tumbes. A continuación, estas son las provincias donde se esperan las lluvias intensas:
Apurímac: Antabamba, Cotabambas y Grau.
Arequipa: Caylloma.
Cajamarca: Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.
Puno: Chuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román y Yunguyo.
Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
Además, se anticipa la presencia de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, así como granizo y nevadas, principalmente en sectores de la sierra centro ubicados entre 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. En la selva también se prevén ráfagas de viento y tormentas eléctricas, mientras que en la costa norte se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad.