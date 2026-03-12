Un posible caso detectado en Ica ha llevado al Ministerio de Salud a reforzar la vigilancia epidemiológica con el objetivo de evitar eventuales contagios de esta enfermedad zoonótica.

La sospecha reciente de un caso de carbunco o ántrax en una trabajadora del camal municipal de Ica ha vuelto a poner en agenda a esta enfermedad infecciosa. Se trata de una zoonosis, es decir, una patología que puede transmitirse de los animales a los seres humanos.

De acuerdo con información obtenida por Infobae Perú del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), entre 2015 y 2019 se reportaron 24 casos confirmados y 47 probables de ántrax en personas en el país. La mayoría se concentró en la costa norte y, en gran parte de los casos, se presentó en su forma cutánea.

En 2020 solo se notificó un caso en Piura. Cinco años después, en 2025, se registraron 6 casos confirmados en todo el territorio nacional, todos en Lima.

Qué es el ántrax, cómo se transmite y cómo prevenirlo

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el ántrax es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis. Afecta principalmente a animales herbívoros como vacas, ovejas y cabras, aunque también puede contagiar a las personas, quienes deben recibir atención médica oportuna para evitar complicaciones.

El Minsa explica que el contagio puede producirse al entrar en contacto con animales sospechosos o con productos derivados de ellos, como carne, cuero o pelo, sobre todo cuando provienen de zonas con antecedentes de la enfermedad o cuando los animales fallecen de forma repentina por causas desconocidas.

En el caso de los animales, la principal estrategia de control es la vacunación anual. Para las personas, las autoridades recomiendan evitar el contacto con animales infectados y consumir únicamente carne que provenga de establecimientos autorizados y que cuenten con control sanitario.

Síntomas según la vía de infección

El carbunco puede presentarse de distintas formas, dependiendo de cómo la bacteria ingrese al organismo:

Ántrax cutáneo: inicia con ampollas indoloras de color marrón rojizo que evolucionan a una costra negra.

Ántrax gastrointestinal: aparece tras consumir carne contaminada y provoca náuseas, vómitos, fiebre alta y cuadros tóxicos graves.

Ántrax por inhalación: los síntomas respiratorios suelen ser severos y pueden poner en riesgo la vida.

Vigilancia y control ante sospecha

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica permanente del ántrax, tanto en humanos como en animales. Mediante mapas interactivos y reportes de incidencia, se identifican zonas enzoóticas y endémicas, con información proveniente del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

En Perú, las autoridades sanitarias activaron protocolos tras la sospecha de carbunco en Ica. La paciente permanece bajo observación y las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) para confirmar la presencia de la bacteria.

La paciente, identificada con las iniciales D. Q. P., se encuentra aislada en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud, donde recibe atención médica especializada y monitoreo constante. El personal de salud tomó muestras clínicas que fueron remitidas al INS para determinar si existe presencia de Bacillus anthracis, la bacteria causante del carbunco.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Ica ordenó el cierre preventivo del camal municipal mientras se realizan evaluaciones de bioseguridad y se revisa el estado de salud del personal que pudo haber estado expuesto. Hasta ahora, las autoridades han señalado que no existe confirmación de carbunco en las instalaciones y que las medidas buscan reducir riesgos y prevenir un eventual brote.

La situación ha generado preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona, por lo que se mantiene una vigilancia activa y comunicación constante con la población. Las autoridades también recuerdan la importancia de no manipular animales sospechosos ni consumir productos de origen animal que no cuenten con control sanitario.

Resultados de las pruebas

Las pruebas de PCR realizadas en muestras de hisopado y sangre, analizadas por el Laboratorio de Zoonosis Bacteriana del Instituto Nacional de Salud (INS), descartaron la presencia de la bacteria responsable del carbunco (ántrax).

“Gracias a la intervención oportuna y al tratamiento antibiótico adecuado, la paciente presenta una evolución favorable, lo que demuestra la eficacia de los protocolos de atención de nuestra Red. Este proceso confirma que los sistemas de vigilancia epidemiológica de EsSalud Ica funcionan con rigurosidad para proteger a la población ante cualquier alerta sanitaria”, señaló EsSalud.