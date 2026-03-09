Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos

Senamhi reveló que por al menos 71 horas, 19 regiones estarán en alerta naranja.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos
    Senamhi ADVIERTE ALERTA NARANJA: Lluvias TORRENCIALES y descargas ELÉCTRICAS en 19 departamentos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Andina
    Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos

    Según el aviso meteorológico N.° 81 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se prevé la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en 19 regiones del país. Este fenómeno climático afectará principalmente a zonas de la sierra y parte de la costa, y se estima que se presentará entre el 10 y el 12 de marzo.

    Además de las precipitaciones intensas, también se pronostica la caída de granizo y nevadas, especialmente en áreas ubicadas por encima de los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra centro y sur. A esto se sumarán fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

    Regiones que podrían verse afectadas entre el 10 y el 12 de marzo

    La alerta meteorológica, catalogada con nivel naranja, indica que este evento podría extenderse por aproximadamente 71 horas. Frente a este escenario, el Senamhi exhortó a la población a tomar las medidas de prevención necesarias ante los posibles efectos del clima.

    Las regiones que se verían impactadas por estas condiciones son:

    • Amazonas
    • Áncash
    • Apurímac
    • Arequipa
    • Ayacucho
    • Cajamarca
    • Cusco
    • Huancavelica
    • Huánuco
    • Junín
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Moquegua
    • Pasco
    • Piura
    • Puno
    • Tacna
    • Tumbes
    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    ¡3 DISTRITOS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE DE SERVICIO este 10 de marzo por hasta 12 horas: lista de zonas afectadas

    ¿Empresas privadas deberán aplicar teletrabajo por la crisis del gas? Viceministra del MTPE confirma qué pasará

    IA confirma cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    Temblor en Perú hoy, 9 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Lo más vistos en Ocio

    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

    DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares

    ¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;