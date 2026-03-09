Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos

Según el aviso meteorológico N.° 81 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se prevé la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en 19 regiones del país. Este fenómeno climático afectará principalmente a zonas de la sierra y parte de la costa, y se estima que se presentará entre el 10 y el 12 de marzo.

Además de las precipitaciones intensas, también se pronostica la caída de granizo y nevadas, especialmente en áreas ubicadas por encima de los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra centro y sur. A esto se sumarán fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h.

Regiones que podrían verse afectadas entre el 10 y el 12 de marzo

La alerta meteorológica, catalogada con nivel naranja, indica que este evento podría extenderse por aproximadamente 71 horas. Frente a este escenario, el Senamhi exhortó a la población a tomar las medidas de prevención necesarias ante los posibles efectos del clima.

Las regiones que se verían impactadas por estas condiciones son: