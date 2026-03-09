¿Empresas privadas deberán aplicar teletrabajo por la crisis del gas? Viceministra del MTPE confirma qué pasará

La viceministra Yolanda Erazo explicó con mayor detalle las facultades que tienen los empleadores para tomar decisiones de forma unilateral , así como la posibilidad de otorgar adelanto de vacaciones en aquellos puestos que no pueden desarrollarse mediante trabajo remoto.

La reciente crisis energética provocada por la deflagración en el ducto de gas de Camisea puso a prueba la capacidad de reacción del Estado peruano y del sector productivo.

La interrupción del suministro de gas natural, que afecta principalmente a Lima y a diversas ciudades de la costa, llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia y a impulsar medidas como el teletrabajo, con el objetivo de reducir el consumo de combustible y garantizar la continuidad de servicios esenciales y actividades industriales prioritarias.

Recomendación de teletrabajo

En ese contexto, entre el 1 y el 14 de marzo, las autoridades recomendaron a las empresas privadas implementar el trabajo remoto siempre que sea posible. Sin embargo, esta disposición generó dudas entre empleadores y trabajadores: ¿se trata de una obligación o simplemente de una recomendación?

Teletrabajo para sector privado

Durante una entrevista con RPP, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, aclaró que la medida es una exhortación. Explicó que no fue necesario emitir una norma adicional porque la Ley N.º 31572 ya contempla escenarios de emergencia, permitiendo que el empleador adopte decisiones unilaterales para reorganizar las funciones de los trabajadores hacia actividades que puedan realizarse de manera remota en situaciones de fuerza mayor.

“El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado exhortando a las empresas para que, en el marco de la ley que regula el teletrabajo, puedan tomar la decisión de determinar qué puestos son teletrabajables”, recordó.

Facultad del empleador para reorganizar el trabajo

La funcionaria reiteró que, ante este tipo de contingencias, el empleador tiene la facultad de reorganizar el trabajo. Esto incluye, por ejemplo, reasignar tareas que antes se realizaban de forma presencial hacia modalidades a distancia para mantener la productividad, o evaluar alternativas como el adelanto o la programación de vacaciones.

“Si el empleador y el trabajador no se pusieron de acuerdo, el empleador tiene el poder de directriz y puede decidir. Pero acá la invocación desde el Ministerio de Trabajo es que, por favor, se pongan de acuerdo, que dialoguen, que vean las alternativas que resultan a la empresa de tal manera que se continúe con el trabajo”, explicó.

“Lo más importante es reducir la demanda de combustible”

Frente a las críticas de algunos gremios empresariales que consideran que la medida afecta el funcionamiento normal de las actividades económicas, la viceministra defendió que la decisión fue adoptada tras un análisis técnico realizado por las más altas autoridades del Ejecutivo.

Según explicó, la prioridad del Gobierno es disminuir el consumo de combustible para asegurar el abastecimiento a sectores considerados esenciales, como el transporte público, los hogares y la industria básica.