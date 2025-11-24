Wapa.pe
Confirman feriado largo en diciembre con 4 días de descanso seguidos para cerrar el 2025 en Perú

IA revela las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque pueden DESAPARECER

Qué carreras universitarias pierden relevancia y qué alternativas tienen más futuro para este 2026 que debes saber.

    En un contexto dominado por la tecnología, escoger una carrera que ofrezca buenas oportunidades laborales se ha convertido en una decisión estratégica.

    La inteligencia artificial evaluó las tendencias del mercado y determinó cuáles son las profesiones que podrían perder peso en 2026 debido al avance de la automatización, la digitalización y la creación de nuevos perfiles profesionales.

    Las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la IA

    1. Administración de Empresas

    El ámbito administrativo es uno de los más afectados por los procesos automatizados. Hoy, herramientas impulsadas por IA pueden realizar actividades como análisis financieros, control de inventarios, elaboración de reportes y organización operativa.

    Por este motivo, muchas compañías están dejando de contratar profesionales con perfiles generalistas y priorizan a quienes poseen conocimientos tecnológicos, dominio de datos y capacidades analíticas.

    2. Abogacía

    El campo legal también está siendo transformado por la inteligencia artificial. Actualmente existen sistemas capaces de revisar documentos, estudiar jurisprudencia, identificar patrones y sugerir rutas legales en solo segundos.

    Esto disminuye la demanda de abogados que se dedican exclusivamente a tareas rutinarias o de investigación documental, lo que impulsa una transición hacia áreas jurídicas más especializadas.

    3. Periodismo tradicional

    El sector periodístico atraviesa una reinvención profunda: la IA es capaz de generar textos, guiones, resúmenes y contenidos al instante. Al mismo tiempo, las audiencias migran hacia plataformas digitales, videos breves, newsletters y formatos interactivos.

    Los profesionales centrados únicamente en la redacción tradicional enfrentan un mercado laboral más reducido si no incorporan competencias tecnológicas y multimedia.

    Estas carreras podrían transformarse hacia el 2026

    Si bien la IA advierte una disminución en su relevancia, ninguna de estas profesiones está destinada a desaparecer. El reto está en la adaptación:

    • Administración: enfocarse en gestión de proyectos tecnológicos, análisis de datos, business intelligence o automatización.
    • Abogacía: especializarse en derecho tecnológico, ciberseguridad, propiedad intelectual digital o compliance.
    • Periodismo: desarrollar habilidades en producción audiovisual, periodismo de datos, narrativas digitales, gestión de plataformas y uso de IA para investigación.
    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;