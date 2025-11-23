El Poder Judicial ha lanzado una nueva convocatoria ofreciendo diversas plazas para postulantes con distintos niveles educativos.

Poder Judicial abre convocatoria laboral 2025 con sueldos de hasta S/10.200 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

El Poder Judicial inició una nueva convocatoria CAS para diciembre 2025, ofreciendo una amplia variedad de plazas destinadas a postulantes con distintos niveles de educación, desde secundaria completa hasta profesionales titulados y colegiados. Las oportunidades abarcan áreas administrativas, técnicas, de apoyo y también funciones vinculadas al ámbito jurídico, distribuidas en sedes de diversas regiones del país.

Los sueldos ofrecidos resaltan por su amplitud, con remuneraciones que van desde S/ 1.300 hasta S/ 10.200, según el perfil y la responsabilidad del cargo. Entérate aquí cuáles son las vacantes disponibles y los requisitos.

¿Qué perfiles y requisitos exige el Poder Judicial en su convocatoria CAS?

La nueva convocatoria CAS del Poder Judicial reúne un conjunto amplio de perfiles profesionales y técnicos, lo que permite que personas con diferentes niveles de formación puedan postular. Las vacantes abarcan funciones operativas, administrativas, técnicas y especializadas, ofreciendo alternativas tanto para quienes cuentan con estudios secundarios como para quienes poseen formación universitaria completa. A continuación, te mostramos los ocho cargos más resaltantes dentro de los 87 disponibles en esta convocatoria, de igual forma, puedes conseguir más detalles en este enlace.

El puesto de Responsable componente – CAS N.° 352 – Código 03311 solicita “Título profesional en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente”. Quienes accedan a esta vacante recibirán un salario mensual de S/10.200.

Para la posición de Coordinador/a de gestión de calidad – CAS N.° 354 – Código 03048, se requiere "Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente". La remuneración establecida es de S/7.800.

El cargo de Responsable del componente capacitación y normativo de oralidad civil – CAS N.° 351 – Código 0285 está dirigido a profesionales en Derecho, según la descripción: "Título profesional en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente". El ingreso mensual asciende a S/7.500.

También se incluyen opciones para quienes cuentan con educación secundaria, como el puesto de Auxiliar de vigilancia – CAS N.° 042 – Código 03292, que exige "secundaria completa, y experiencia mínima de 3 meses en el cargo solicitado", con un pago de S/1.950. Del mismo modo, la vacante de Personal de seguridad – CAS N.° 042 – Código 01924 solicita "Secundaria completa con experiencia en el cargo de 3 meses como mínimo" y ofrece S/1.950 mensuales.

Para perfiles técnicos, el Poder Judicial ofrece la plaza de Técnico/a administrativo/a para el servicio de comunicaciones – CAS N.° 353 – Código 03129, que pide "Egresado técnico superior (3 o 4 años) en Administración, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o afines, o estudios universitarios en Administración, Contabilidad u otras carreras". La remuneración es de S/3.440.

Entre los cargos especializados figura el de Modelador BIM – CAS N.° 139 – Código 02339, cuyo perfil indica "Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniería Civil, Sanitaria, Mecánica, Eléctrica o Electrónica", con un ingreso mensual de S/4.000.

Finalmente, el puesto de Asistente legal en descarga procesal en materia laboral – CAS N.° 355 – Código 03011 está dirigido a egresados de Derecho con experiencia mínima de 3 meses, conforme al requisito: "Egresado de Derecho con experiencia mínima de 3 meses en trabajos relacionados al cargo establecido". El salario asignado es de S/4.000.

¿Cuándo vence el plazo para postular a las plazas?

El cronograma de postulación varía según cada código CAS, por lo que los aspirantes deben revisar con atención las fechas asignadas. Algunas vacantes culminan su registro el 30 de noviembre de 2025, mientras que otras permanecerán abiertas hasta el 3 de diciembre del mismo año.

Para participar, es indispensable completar correctamente los requisitos establecidos en las bases de cada puesto y presentar la documentación solicitada, que puede incluir formatos institucionales y declaraciones juradas, las cuales deberán ser validadas ante notaría según corresponda.