Santiago Suárez se ausentó de la televisión nacional y dejó de aparecer en novelas, por ello, ahora se reinventó vendiendo marcianos.

La vida de Santiago Suárez cambió de manera abrupta luego de la denuncia por abuso sexual interpuesta en su contra en octubre de 2024.

El actor, reconocido por su trayectoria en la televisión peruana, contó en una reciente entrevista cómo ha sido afrontar la exposición mediática y el impacto que esto tuvo tanto en su carrera como en su vida personal. La acusación provocó su salida de la pantalla chica y la pérdida de los proyectos que había consolidado a lo largo de los años.

¿Por qué Santiago Suárez fue denunciado?

La salida de Santiago Suárez de la televisión se produjo tras ser señalado por una presunta agresión sexual denunciada por una joven estadounidense que llegó al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz.

Según lo informado en un programa de espectáculos, el parte policial detalla que el supuesto hecho habría ocurrido luego de que ambos acudieran a la vivienda del actor, ubicada en Miraflores, donde —de acuerdo con la versión de la denunciante— se habría producido el abuso.

El caso fue dado a conocer por el programa conducido por Magaly Medina y, tras ello, el actor fue retirado de la conducción de Domingos de fiesta en TV Perú.

Santiago Suárez habló sobre rechazo de sus colegas

El actor señaló que el impacto más fuerte no fue únicamente la denuncia, sino la respuesta de las personas de su entorno. “Nunca me vi en un escenario similar, nunca me imaginé tener que pasar por esto. Golpea que desconfíen de ti, golpea que seas señalado y mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien”.

Asimismo, lamentó la falta de respaldo que sintió en medio de la situación. “Es más duro el golpe donde no he tenido mucho apoyo, perder eso por una calumnia, golpea mucho. Por una mentira, por una difamación, duele bastante. Te quedas solo en la nada”, expresó en una reciente declaración.

En ese contexto, Suárez aseguró que desde el inicio ha intentado demostrar su inocencia. Indicó que, junto a su equipo legal, ha acudido a todas las diligencias correspondientes con la finalidad de que el caso se aclare cuanto antes.

“Con las pruebas que hemos demostrado con todas las diligencias que se han hecho. Con mis abogados desde el primer minuto hemos sido proactivos para que este caso se esclarezca lo más pronto posible”, sostuvo.

Santiago Suárez vende marcianos para sobrevivir

Luego de alejarse de la televisión a raíz de una denuncia que impactó su trayectoria profesional, Santiago Suárez decidió dar un giro a su vida y emprender en la venta de marcianos en Lima. El actor, recordado por su participación en series y películas peruanas, recorre ahora mercados y playas ofreciendo estos helados en bolsita bajo la marca “Marcianos el más guapo”.

A través de sus redes sociales, Santiago ha mostrado cómo elabora los marcianos junto a su madre, desde la selección de las frutas hasta el proceso de envasado. Esta etapa evidencia su capacidad de adaptación y su apuesta por el trabajo honrado y el emprendimiento como camino para salir adelante.