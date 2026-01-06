La madre de Santiago Suárez se emocionó al hablar del emprendimiento de venta de marcianos de su hijo, tras su alejamiento de la televisión.

Santiago Suárez, exactor de De vuelta al barrio, sorprendió al dedicarse a la venta de marcianos como su principal fuente de ingresos, tras alejarse de la televisión por una denuncia de abuso sexual contra una joven estadounidense. En un reciente reportaje sobre este giro en su vida, Carmen, su madre, no pudo contener la emoción al ver cómo su hijo se esfuerza con este nuevo emprendimiento para salir adelante.

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por el emprendimiento de su hijo

Santiago Suárez, ex actor de De vuelta al barrio, sorprendió al público al dedicarse a vender marcianos con su emprendimiento Marcianos El Guapo, tras quedarse sin trabajo en televisión luego de enfrentar una denuncia por abuso sexual desde 2024.

En una nota del programa Arriba mi gente, Suárez reveló que su vida dio un giro y que, en medio de esta situación, su madre se ha convertido en su principal apoyo y orgullo. "Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza", dijo Suárez.

Al escuchar sus palabras, su madre se quebró al hablar del negocio de su hijo, lejos de la actuación, su verdadera pasión. “Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica", afirmó mientras lo abrazaba, sin poder contener el llanto.

“Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, por algo es, él nunca abandona y siempre está con nosotros", agregó.

Sobre su situación legal, Suárez comentó: “El tema en primera instancia salió a nuestro favor porque mandaron a archivo definitivo, pero la contraparte apeló. Seguimos con el caso y espero que se pueda terminar pronto para poder recuperar mi profesión, que depende al 100 % de mi imagen”.

