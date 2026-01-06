Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve al verlo vender marcianos tras perderlo todo: "El trabajo dignifica"

La madre de Santiago Suárez se emocionó al hablar del emprendimiento de venta de marcianos de su hijo, tras su alejamiento de la televisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve al verlo vender marcianos tras perderlo todo: "El trabajo dignifica"
    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo. | Composición Wapa | Tiktok
    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve al verlo vender marcianos tras perderlo todo: "El trabajo dignifica"

    Santiago Suárez, exactor de De vuelta al barrio, sorprendió al dedicarse a la venta de marcianos como su principal fuente de ingresos, tras alejarse de la televisión por una denuncia de abuso sexual contra una joven estadounidense. En un reciente reportaje sobre este giro en su vida, Carmen, su madre, no pudo contener la emoción al ver cómo su hijo se esfuerza con este nuevo emprendimiento para salir adelante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio

    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por el emprendimiento de su hijo

    Santiago Suárez, ex actor de De vuelta al barrio, sorprendió al público al dedicarse a vender marcianos con su emprendimiento Marcianos El Guapo, tras quedarse sin trabajo en televisión luego de enfrentar una denuncia por abuso sexual desde 2024.

    En una nota del programa Arriba mi gente, Suárez reveló que su vida dio un giro y que, en medio de esta situación, su madre se ha convertido en su principal apoyo y orgullo. "Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza", dijo Suárez.

    Al escuchar sus palabras, su madre se quebró al hablar del negocio de su hijo, lejos de la actuación, su verdadera pasión. “Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica", afirmó mientras lo abrazaba, sin poder contener el llanto.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú: “No me gustaron...”

    “Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, por algo es, él nunca abandona y siempre está con nosotros", agregó.

    Sobre su situación legal, Suárez comentó: “El tema en primera instancia salió a nuestro favor porque mandaron a archivo definitivo, pero la contraparte apeló. Seguimos con el caso y espero que se pueda terminar pronto para poder recuperar mi profesión, que depende al 100 % de mi imagen”.

    ¿Cuánto cuestan los marcianos de Santiago Suárez?

    El actor sorprendió al anunciar su nuevo emprendimiento tras alejarse de la televisión. En una entrevista para el programa de Ricardo Rondón, se mostró feliz con esta etapa y contó que se dedica a la venta de marcianos, a 3 soles la unidad o dos por 5, con distintos sabores. Durante la nota, recorrió playas y mercados de Lima para comercializar sus chupetes, donde fue reconocido por los transeúntes, quienes no dudaron en pedirle fotos y alentarlo a seguir adelante con su emprendimiento Marcianos, el más guapo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve al verlo vender marcianos tras perderlo todo: "El trabajo dignifica"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio

    Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú: “No me gustaron...”

    Yarita Lizeth deja ver su lado más enamorado en redes con gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar: “Feliz cumpleaños, mi sol”

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

    Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;