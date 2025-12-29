Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Se reinventa! El actor y bailarín peruano Santiago Suárez fue sin duda, uno de los artistas más populares hace algunos años. No solo por su protagónico en ‘Asu Mare’ y ‘De Vuelta al Barrio’ sino por su extensa relación con la actriz Raysa Ortiz.
Tras dejar la televisión, el cine y dar por finalizado su romance con la intérprete, el peruano vuelve a la palestra en sus redes con un nuevo oficio. Suárez demuestra que sí sabe trabajar y ahora se dedica a la venta de marcianos en distintos lugares del país.
Santiago Suárez es captado vendiendo marcianos como ambulante
A través de un video en TikTok la cuenta Jimmy Show reveló cómo el actor se encuentra vendiendo los chupetes helados como ambulante en mercados y calles limeñas. Cabe mencionar que Santiago también promociona su negocio en su cuenta oficia de Instagram.
PUEDES LEER: Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian “crisis” en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos
A un año de la denuncia
Cabe mencionar que hace aproximadamente un año, Santiago Suárez recibió una fuerte denuncia por presunto abuso sexual por parte de una joven estadounidense que vino al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz.
Tras varios meses de dicha denuncia y con un proceso legal, Suárez resaltó que se le han cerrado muchas puertas en la televisión: “He hecho de todo... nunca me he avergonzado de trabajar”, indicó en conversación con Aldo Miyashiro.