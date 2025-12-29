Santiago Suárez , actor de 'De Vuelta al Barrio' ahora se dedica a la venta ambulante de marcianos.

Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como AMBULANTE tras dejar de ser contratado | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Se reinventa! El actor y bailarín peruano Santiago Suárez fue sin duda, uno de los artistas más populares hace algunos años. No solo por su protagónico en ‘Asu Mare’ y ‘De Vuelta al Barrio’ sino por su extensa relación con la actriz Raysa Ortiz.

Tras dejar la televisión, el cine y dar por finalizado su romance con la intérprete, el peruano vuelve a la palestra en sus redes con un nuevo oficio. Suárez demuestra que sí sabe trabajar y ahora se dedica a la venta de marcianos en distintos lugares del país.

A través de un video en TikTok la cuenta Jimmy Show reveló cómo el actor se encuentra vendiendo los chupetes helados como ambulante en mercados y calles limeñas. Cabe mencionar que Santiago también promociona su negocio en su cuenta oficia de Instagram.

A un año de la denuncia

Cabe mencionar que hace aproximadamente un año, Santiago Suárez recibió una fuerte denuncia por presunto abuso sexual por parte de una joven estadounidense que vino al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz.