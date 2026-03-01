Wapa.pe
Ricardo Mendoza revela el nombre de su bebé con Katya Mosquera y cuenta cómo descubrió que sería padre durante entrevista con Magaly Medina.

    Ricardo Mendoza revela el nombre de su bebé y sorprende con el significado: “Tiene personalidad”
    ¡Por fin! acabó la espera y el primogénito de Ricardo Mendoza nació.
    El comediante Ricardo Mendoza atraviesa una nueva etapa personal tras convertirse en padre por primera vez. Durante una conversación con Magaly Medina en su pódcast, el integrante de Hablando Huevadas sorprendió al contar detalles íntimos sobre la llegada de su bebé y revelar el nombre que eligió junto a su pareja, Katya Mosquera.

    El humorista aseguró que la elección fue consensuada y que el significado detrás del nombre tiene un valor especial para ambos.

    Ricardo Mendoza revela cómo eligieron el nombre de su hijo

    Durante la entrevista, Mendoza contó que el bebé se llama Cristóbal, un nombre que —según explicó— fue una coincidencia de gustos entre él y su novia. El comediante relató que ambos se sintieron conectados con la elección por motivos personales y culturales.

    “Ella me dijo que siempre le había gustado Cristóbal y yo le dije que también me gustaba por Cristóbal Colón. Hace muchos años escribí un cuento sobre Cristóbal Colón”, sentenció.

    El conductor también comentó que el nombre tiene carácter y personalidad, algo que le parecía importante desde antes del nacimiento. Magaly Medina coincidió con la elección y destacó que era un nombre bonito.

    wapa.pe

    El momento en que descubrió que sería papá

    Uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando Ricardo recordó cómo recibió la noticia del embarazo. Según narró, todo ocurrió después de un viaje laboral a Estados Unidos, cuando su pareja comenzó a sentirse extraña y decidieron hacerse varias pruebas.

    “Estábamos regresando de Miami, de un festival de comedia al que me invitaron y ella me dice: ‘Algo está raro’ y compramos 105 pruebas de embarazo y le dije: ‘Tú eres la mujer que tiene a mi hijo en su vientre, vamos para adelante’", le confesó a Magaly.

    Actualmente, el comediante disfruta de la paternidad y se muestra entusiasmado con esta nueva etapa de su vida, algo que contrasta con declaraciones pasadas donde manifestaba dudas sobre tener hijos propios.

    Aclara que siempre le gustaron los niños

    Durante la charla, Mendoza también aprovechó para desmentir la idea de que no le agradaban los niños. Explicó que la confusión se originó porque antes no se veía como padre, pero eso no significaba que no tuviera afinidad con ellos.

    “No es que no me gustaban los niños, yo no quería hijo propio, es otra cosa. Yo he trabajado mucho con niños, con personas especiales, he sido catequista”, respondió en entrevista con Magaly.

    Con estas declaraciones, Ricardo Mendoza deja en claro que su vida ha cambiado por completo y que la paternidad llegó en un momento inesperado, pero profundamente significativo.

