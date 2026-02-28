Calendario lunar para cortarse el cabello en marzo 2026: los mejores días para que el pelo crezca reluciente

El calendario lunar de marzo 2026 señala fechas clave que muchos toman en cuenta para cortarse el cabello y favorecer su crecimiento.

¡Atención, amantes de la moda y la belleza! La creencia que vincula las fases lunares con el crecimiento del cabello sigue vigente en muchos calendarios mensuales. Según esta tradición, cada etapa del ciclo lunar influiría de forma distinta en la salud capilar. Aunque no existe respaldo científico concluyente, marzo de 2026 presenta fechas que suelen considerarse para un corte estratégico, especialmente durante la Luna Llena, asociada con volumen y regeneración.

¿Cuándo cortarte el pelo en marzo para que crezca más rápido?

De acuerdo con la tradición del calendario lunar:

Luna creciente y Luna llena: se asocian con un crecimiento más acelerado y abundante.

se asocian con un crecimiento más acelerado y abundante. Luna menguante: ayuda a fortalecer la raíz y promueve un crecimiento más pausado, pero firme.

ayuda a fortalecer la raíz y promueve un crecimiento más pausado, pero firme. Luna nueva: considerada una etapa de inicio e intención, propicia para transformaciones energéticas.

¿Qué fechas son buenas para cortarse el pelo en marzo?

3 de marzo · Eclipse total de Luna llena en Virgo

Es uno de los momentos más intensos del mes. Aunque la Luna llena suele vincularse con crecimiento, al coincidir con un eclipse —de energía fuerte y reveladora— no se recomienda para cortes drásticos, ya que podría propiciar decisiones apresuradas.

11 de marzo · Cuarto menguante en Sagitario

Recomendado si la intención es reforzar el cabello y mejorar su resistencia. Es una etapa adecuada para despuntar o realizar tratamientos capilares.

Del 13 al 18 de marzo · Luna en fase creciente

Considerados los días más favorables para cortar el cabello si se busca estimular un crecimiento más rápido y con mayor volumen. La energía acompaña procesos de expansión.