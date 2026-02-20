Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"

Yaco Eskenazi vivió un momento de tensión tras recibir un mensaje de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tras una promo de ampay vinculada a Gianluca Lapadula.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"
    Alfredo Zambrano alertó a Yaco Eskenazi | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"

    ¡Tremendo momento de tensión! Yaco Eskenazi contó que recibió un mensaje directo de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, justo después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera el adelanto de un ampay relacionado con Gianluca Lapadula, aunque sin revelar quién era el protagonista.

    wapa.pe

    VER MÁS: Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Mensaje inesperado puso en alerta a Yaco Eskenazi tras misteriosa promo de ampay

    El conductor Yaco Eskenazi explicó que inicialmente tomó con calma el avance emitido por el equipo de la popular “urraca”. Sin embargo, todo cambió cuando el notario le escribió directamente, lo que despertó su preocupación y lo llevó a cuestionarse, pese a estar seguro de no haber traicionado a Natalie Vértiz.

    “Iba viendo todos los mensajes y me llenaba de tensión. Ya había visto la promo, pero yo decía: “¿Hace cuánto que no salgo? Hace tres años y menos solo, ni cag***”. Hasta ahí todo era manejable en mi mente", contó.

    La situación se intensificó el domingo por la tarde, cuando recibió el mensaje del esposo de la periodista. “Me llega un mensaje, el video y abajo me escribe: ‘No creo ah’. Me lo manda Alfredo Zambrano, el notario, el esposo de Magaly y ahí si dije: ‘Chuc***’“, reveló.

    El presentador admitió que incluso llegó a cuestionar si había ocurrido algo que no recordaba, sobre todo porque el adelanto no indicaba cuándo habían sido grabadas las imágenes. “Yo pensé que era algo del pasado, pero yo ya no soy así”, agregó.

    Ante la incertidumbre, decidió responderle directamente para aclarar que no era el involucrado en el ampay. Fue entonces cuando recibió la confirmación de que, en efecto, no se trataba de él.

    “Yo le respondí: ‘Yo no soy jajaja’; y me puso: ‘Sí lo sé, estoy con mi esposa acá, pero los comentarios dicen lo contrario”, contó en su relato. Finalmente, Eskenazi confesó que le escribió nuevamente: “Me quieren ver caer”; a lo que el notario agregó: “Así nos pasa a los que nos va bien en el matrimonio”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    SOBRE EL AUTOR:
    Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Querida ex chica reality de “EEG” reaparece y anuncia su embarazo tras una dura batalla: “Gracias por aferrarte a mí”

    Samahara Lobatón y Youna tienen romántico reencuentro en Estados Unidos y demuestra más amor que nunca

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Lo más vistos en Farándula

    Tiktoker Valentino sorprende con romántico video junto a Gino Assereto: "El arte de ser..."

    Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, sufre accidente y termina con llanta destrozada tras riesgosa maniobra

    Maju Mantilla se pronuncia después de revelarse que pasó la noche con Gustavo en la misma casa

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;