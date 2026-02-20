Yaco Eskenazi vivió un momento de tensión tras recibir un mensaje de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tras una promo de ampay vinculada a Gianluca Lapadula.

¡Tremendo momento de tensión! Yaco Eskenazi contó que recibió un mensaje directo de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, justo después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera el adelanto de un ampay relacionado con Gianluca Lapadula, aunque sin revelar quién era el protagonista.

Mensaje inesperado puso en alerta a Yaco Eskenazi tras misteriosa promo de ampay

El conductor Yaco Eskenazi explicó que inicialmente tomó con calma el avance emitido por el equipo de la popular “urraca”. Sin embargo, todo cambió cuando el notario le escribió directamente, lo que despertó su preocupación y lo llevó a cuestionarse, pese a estar seguro de no haber traicionado a Natalie Vértiz.

“Iba viendo todos los mensajes y me llenaba de tensión. Ya había visto la promo, pero yo decía: “¿Hace cuánto que no salgo? Hace tres años y menos solo, ni cag***”. Hasta ahí todo era manejable en mi mente", contó.

La situación se intensificó el domingo por la tarde, cuando recibió el mensaje del esposo de la periodista. “Me llega un mensaje, el video y abajo me escribe: ‘No creo ah’. Me lo manda Alfredo Zambrano, el notario, el esposo de Magaly y ahí si dije: ‘Chuc***’“, reveló.

El presentador admitió que incluso llegó a cuestionar si había ocurrido algo que no recordaba, sobre todo porque el adelanto no indicaba cuándo habían sido grabadas las imágenes. “Yo pensé que era algo del pasado, pero yo ya no soy así”, agregó.

Ante la incertidumbre, decidió responderle directamente para aclarar que no era el involucrado en el ampay. Fue entonces cuando recibió la confirmación de que, en efecto, no se trataba de él.