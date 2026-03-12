La actriz Katia Condos contó que quiso dejar a Federico Salazar , pero este no se lo permitió. Su confesión toma relevancia tres años más tarde al anunciar su separación.

Katia Condos sorprendió a sus seguidores al comunicar que su matrimonio con Federico Salazar llegó a su fin. La actriz utilizó sus redes sociales para informar que ambos decidieron separarse después de compartir más de tres décadas de vida en pareja. La noticia generó un fuerte impacto, ya que durante años fueron vistos como una de las relaciones más sólidas de la televisión nacional. Tras el anuncio, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué habría motivado la ruptura, pues el comunicado no detalló las razones de esta decisión.

Katia Condos revela detalle impensado de su relación con Federico Salazar

En una entrevista con Verónica Linares en 2023, Katia Condos recordó que al inicio de su historia con Federico Salazar tuvo varios momentos de inseguridad que la llevaron a intentar alejarse. Según relató, durante el primer año de relación intentó poner fin al vínculo en varias oportunidades.

“Ya tengo 27 años con él (Federico Salazar), traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, explicó la actriz.

Ante la consulta sobre qué la motivó a tomar esa decisión en aquel entonces, Condos admitió que sentía temor de no ser tomada en serio dentro de la relación. “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen, mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”, señaló.

Finalmente, la actriz comentó que con el paso del tiempo ambos lograron consolidar su relación, aprendiendo a construir un vínculo basado en el compromiso y el trabajo constante en pareja.

“Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atento al otro”, declaró muy seria.

Katia Condos anuncia públicamente su separación de Federico Salazar

Katia Condos utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que su matrimonio con Federico Salazar llegó a su fin. La actriz decidió compartir un comunicado oficial en el que confirmó que ambos han tomado la decisión de continuar sus vidas por caminos distintos tras muchos años juntos.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta personal y rápidamente generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos por el anuncio. En el texto, Condos también pidió respeto y comprensión durante este momento personal que atraviesa junto a su familia.