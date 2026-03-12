La hija mayor de Melissa Loza compartió emotivas fotografías y un mensaje de despedida que resalta el amor y la conexión que tuvo con su abuela materna.

La familia de Melissa Loza atraviesa un momento de profundo duelo tras el fallecimiento de su madre, María Guadalupe Vigil, quien perdió la vida luego de luchar contra el cáncer. En medio de esta dolorosa situación, su nieta mayor decidió pronunciarse públicamente y dedicarle un sentido mensaje de despedida.

Flavia Ramos dedica emotiva despedida a su abuela

La influencer Flavia Ramos Loza utilizó su cuenta oficial de Instagram para rendir homenaje a su abuela. En su publicación compartió varias fotografías junto a María Guadalupe Vigil, incluyendo imágenes de su infancia que reflejan el estrecho vínculo que mantenían.

Flavia Ramos Loza

En el emotivo texto que acompañó las fotos, la joven expresó su gratitud por el amor y el cariño que recibió de su abuelita durante todos estos años.

“Mi nonna. Las palabras me quedan cortas para escribir todo lo que siento y todos los recuerdos tan hermosos que tengo, pero quería decirte gracias por todo el amor que me diste, por tu cariño tan grande, por la bondad enorme que tenías y por todos los recuerdos y momentos que vivimos juntas”, señaló en un inicio de su post.

A lo largo de su mensaje, la hija mayor de Melissa Loza también resaltó la huella que su abuela dejó en su vida y lo importante que fue su presencia en su historia personal. La joven destacó los momentos compartidos y el impacto emocional que tuvo su relación.

“Gracias por ser como eras. Fuiste una persona muy especial para mí y has dejado una marca muy grande en mi corazón. Siempre voy a llevar conmigo todo lo que compartimos”, agregó la conocida Flavia Ramos en su post de forma bastante conmovedora.

Para finalizar, la influencer se despidió con palabras cargadas de cariño, recordando la alegría que caracterizaba a su abuela y el amor que siempre le brindó.

“Me quedo con tu sonrisa única, con toda la alegría que dabas y con todo el amor que siempre me diste. Siempre te recordaré. ‘Los abuelos te marcan el alma para toda la vida’. Te amo, Descansa en paz, ahora en los brazos de Dios, un abrazo al cielo nonna”, cerró en su emotivo mensaje.

Melissa Loza recuerda la fortaleza de su madre en su lucha contra el cáncer

La integrante de 'Esto es guerra', Melissa Loza, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, quien enfrentó una dura lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la propia modelo, quien no pudo contener la emoción al hablar sobre la pérdida.

La conocida chica reality compartió públicamente que su madre falleció el pasado sábado 7 de marzo, revelando que los últimos días han sido especialmente dolorosos para ella y sus familiares. Con la voz entrecortada, contó que ha estado acompañada por sus hermanos mientras enfrentan juntos este proceso de duelo.

“No es un momento fácil, he vivido días muy duros a lado de mis hermanos, de toda mi familia. La partida de mi mami fue el día sábado”, expresó entre lágrimas.

Durante su emotivo testimonio, la también modelo resaltó la valentía con la que su madre enfrentó la enfermedad hasta el final. Según contó, su familia se queda con el ejemplo de fortaleza y las lecciones de vida que les dejó.