Federico Salazar publica fotografía que confirma separación con Katia Condos

Federico Salazar apareció en su cuenta de Instagram para confirmar separación con Katia Condos tras 30 años de matrimonio.

La actriz Katia Condos sorprendió a muchos al anunciar que su relación con el periodista Federico Salazar llegó a su fin luego de más de tres décadas de matrimonio. Tras difundirse la noticia, el conductor de América Noticias decidió pronunciarse públicamente y confirmar la ruptura.

Federico Salazar confirma su separación con Katia Condos

El periodista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el comunicado que previamente había publicado Katia Condos, madre de sus hijos menores, con el fin de oficializar que su relación sentimental terminó después de muchos años juntos.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, se logra leer al inicio del mensaje.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado las razones de la separación. No obstante, ambos pidieron a los usuarios comprensión y respeto por el momento delicado que atraviesan.

Katia Condos reaccionaba a publicaciones de Federico Salazar semanas antes

Previo al anuncio de la ruptura, Katia Condos solía interactuar con frecuencia en las redes sociales de Federico Salazar, dejando “me gusta”, emojis o comentarios en sus publicaciones.