Federico Salazar publica fotografía que confirma separación con Katia Condos

Federico Salazar apareció en su cuenta de Instagram para confirmar separación con Katia Condos tras 30 años de matrimonio.

    La actriz Katia Condos sorprendió a muchos al anunciar que su relación con el periodista Federico Salazar llegó a su fin luego de más de tres décadas de matrimonio. Tras difundirse la noticia, el conductor de América Noticias decidió pronunciarse públicamente y confirmar la ruptura.

    Federico Salazar confirma su separación con Katia Condos

    El periodista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el comunicado que previamente había publicado Katia Condos, madre de sus hijos menores, con el fin de oficializar que su relación sentimental terminó después de muchos años juntos.

    PUEDES LEER: Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

    “Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, se logra leer al inicio del mensaje.

    Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado las razones de la separación. No obstante, ambos pidieron a los usuarios comprensión y respeto por el momento delicado que atraviesan.

    Katia Condos reaccionaba a publicaciones de Federico Salazar semanas antes

    Previo al anuncio de la ruptura, Katia Condos solía interactuar con frecuencia en las redes sociales de Federico Salazar, dejando “me gusta”, emojis o comentarios en sus publicaciones.

    Una de las últimas veces que la actriz mostró su apoyo fue en una publicación relacionada con las clases de yoga del periodista, compartida el 26 de febrero, aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera pública la noticia de su separación.

