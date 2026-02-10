Carlos ‘Tomate’ Barraza celebró los 18 de Gaela con un emotivo mensaje y un lujoso regalo que sorprendió a la joven y dejó ver el orgullo que siente por ella.

Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo. | Composición Wapa

¡Regalazo! Carlos “Tomate” Barraza dejó por un momento los escenarios para ponerse en su rol favorito: papá orgulloso. El cantante y empresario celebró a lo grande los 18 años de su hija Gaela y compartió con sus seguidores uno de los instantes más emotivos de su vida. A través de redes sociales, publicó un mensaje lleno de amor, nostalgia y orgullo, acompañando la fecha con un detalle especial que sorprendió a la joven.

'Tomate' Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con motivas palabras y regalazo

A través de sus redes sociales, el salsero compartió varias fotografías junto a su hija, acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresó el profundo amor y orgullo que siente por ella. Destacó además que Gaela no solo cursa estudios universitarios, sino que también se abre paso en el mundo de las influencers:

“Mi Gaela cumple 18 años y todavía me cuesta creerlo. Siento que fue ayer cuando la cargué por primera vez y prometí en silencio que siempre estaría ahí para cuidarla, para guiarla y para aplaudir cada uno de sus logros”, escribió el reconocido 'Tomate' Barraza.

Las palabras estuvieron acompañadas de tiernas fotografías padre e hija, sonriendo, abrazados y demostrando esa complicidad que solo se construye con los años. Pero el mensaje no quedó ahí. Barraza se puso aún más sentimental al recordar todo lo que aprendió en su camino como papá.

Porque Gaela no solo recibió abrazos y palabras bonitas. Su papá decidió engreírla a lo grande y le regaló nada menos que ¡un auto! En sus historias se pudo ver el preciso momento del obsequio con una frase clara y directa: “Oficialmente tu auto”. La joven no pudo ocultar la felicidad, mientras celebraba esta nueva etapa con independencia incluida.