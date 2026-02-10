Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo: "Eres mi orgullo más grande”

Carlos ‘Tomate’ Barraza celebró los 18 de Gaela con un emotivo mensaje y un lujoso regalo que sorprendió a la joven y dejó ver el orgullo que siente por ella.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo: "Eres mi orgullo más grande”
    Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo. | Composición Wapa
    Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo: "Eres mi orgullo más grande”

    ¡Regalazo! Carlos “Tomate” Barraza dejó por un momento los escenarios para ponerse en su rol favorito: papá orgulloso. El cantante y empresario celebró a lo grande los 18 años de su hija Gaela y compartió con sus seguidores uno de los instantes más emotivos de su vida. A través de redes sociales, publicó un mensaje lleno de amor, nostalgia y orgullo, acompañando la fecha con un detalle especial que sorprendió a la joven.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

    'Tomate' Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con motivas palabras y regalazo

    A través de sus redes sociales, el salsero compartió varias fotografías junto a su hija, acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresó el profundo amor y orgullo que siente por ella. Destacó además que Gaela no solo cursa estudios universitarios, sino que también se abre paso en el mundo de las influencers:

    wapa.pe

    “Mi Gaela cumple 18 años y todavía me cuesta creerlo. Siento que fue ayer cuando la cargué por primera vez y prometí en silencio que siempre estaría ahí para cuidarla, para guiarla y para aplaudir cada uno de sus logros”, escribió el reconocido 'Tomate' Barraza.

    Las palabras estuvieron acompañadas de tiernas fotografías padre e hija, sonriendo, abrazados y demostrando esa complicidad que solo se construye con los años. Pero el mensaje no quedó ahí. Barraza se puso aún más sentimental al recordar todo lo que aprendió en su camino como papá.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

    Porque Gaela no solo recibió abrazos y palabras bonitas. Su papá decidió engreírla a lo grande y le regaló nada menos que ¡un auto! En sus historias se pudo ver el preciso momento del obsequio con una frase clara y directa: “Oficialmente tu auto”. La joven no pudo ocultar la felicidad, mientras celebraba esta nueva etapa con independencia incluida.

    wapa.pe

    Finalmente, ‘Tomate’ cerró su dedicatoria con un mensaje que resume todo el amor de padre: "Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños, decisiones y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande. Gracias por elegirme como tu papá. Te amo con todo mi corazón. ¡Felices 18 años, mi princesa!”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo: "Eres mi orgullo más grande”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Gianluca Lapadula es captado besando a misteriosa mujer que no es su esposa en discoteca, reveló Magaly TV

    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"

    Lo más vistos en Farándula

    Monserrat destapa insólita deuda que le habría dejado Melcochita tras dinero desaparecido

    ¿Ale Venturo lanza impensado mensaje a Melisa? en medio del beso con Julian: "No digan que no les avisé"

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Giro inesperado: Carlos Zambrano denuncia a joven que lo acusó de abuso y muestra supuestas pruebas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;