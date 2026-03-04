Mayra Couto reveló que sufre de algunas complicaciones médicas tras su diagnóstico de cáncer de tiroides en 2013 que afectan su salud reproductiva.

Mayra Couto habla sobre su dificultad para ser madre | Composición: Wapa Captura de pantalla La Linares - Instagram

Mayra Couto habla sobre su dificultad para ser madre | Composición: Wapa Captura de pantalla La Linares - Instagram

La actriz peruana Mayra Couto decidió hablar con total honestidad sobre una etapa muy personal de su vida: su deseo de convertirse en madre. Durante una reciente conversación en el podcast de Verónica Linares, la intérprete reveló que, aunque no está siguiendo un plan estricto para quedar embarazada, sí contempla la posibilidad de formar una familia en el futuro.

Sin embargo, explicó que su situación médica podría hacer que ese proceso no sea sencillo. La recordada actriz que interpretó a Grace en ‘Al fondo hay sitio’ detalló que ciertas condiciones de salud influyen directamente en su capacidad para gestar.

¿Por qué Mayra Couto tendría dificultades para salir embarazada?

Durante su participación en el pódcast de Verónica Linares, la artista fue consultada sobre la posibilidad de tener hijos con su actual pareja. Ante ello, comentó que no se encuentra buscando activamente un embarazo, aunque sí mantiene abierta esa posibilidad.

"Un poco, estoy dejando que las cosas fluyan, pero no creas que es tan fácil. Yo ya he ido al doctor y le he preguntado si puedo tener hijos por el tema de la tiroides; yo no tengo tiroides", dijo.

La actriz recordó que en 2013 fue diagnosticada con cáncer de tiroides, motivo por el cual debió someterse a una intervención quirúrgica para retirar esta glándula. A partir de ese momento, su organismo experimentó varios cambios que hoy influyen en su salud reproductiva.

"Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres para crear un bebé. Tengo falta de hormonas. Yo no produzco calcio, por ejemplo. Esa es una de las cosas que me da miedo, ¿de dónde va a sacar la niña?", consultó.

Finalmente, Couto explicó que, según la recomendación de su ginecólogo, puede intentar concebir de forma natural durante un periodo de un año. En caso de no lograrlo, deberá volver a consulta para evaluar alternativas médicas, entre ellas posibles tratamientos de fertilidad.

¿Mayra Couto volvería a 'Al fondo hay sitio'?

La actriz Mayra Couto se refirió recientemente a la posibilidad de regresar a la exitosa serie Al fondo hay sitio, producción que marcó un antes y un después en su carrera televisiva. En una conversación con el programa 'América Espectáculos', la intérprete fue consultada sobre un eventual retorno al papel que la hizo conocida entre el público.

Lejos de cerrar la puerta a esa opción, Couto respondió con buen humor y dejó entrever que no descarta volver a interpretar a Grace González, aunque en una etapa distinta de la historia del personaje.