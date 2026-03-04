La chica reality que había ingresado al programa con ilusión, decidió abandonar temporalmente el programa para acompañar a su familia en este difícil momento.

Momentos de profundo impacto se vivieron durante la reciente emisión de un popular programa de televisión cuando una participante recibió una noticia devastadora en plena transmisión. La producción tuvo que intervenir para comunicarle el fallecimiento de un familiar cercano, generando conmoción tanto dentro como fuera del set. El inesperado anuncio cambió por completo el rumbo de su participación. Tras enterarse de lo ocurrido, tomó una decisión inmediata que sorprendió a los seguidores del programa.

Chica reality recibe lamentable noticia en pleno programa

La participante argentina Daniela De Lucía, actual integrante del reality 'Gran Hermano', vive horas de profundo dolor tras recibir una noticia que marcó su paso por el programa. Durante la reciente emisión del espacio televisivo, la concursante fue informada sobre el fallecimiento de su padre, un hecho que generó gran conmoción entre los seguidores del formato.

La noticia llegó apenas dos días después del inicio del reality, donde la también coach motivacional había ingresado con la ilusión de competir dentro de la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, la producción del programa tuvo que intervenir para comunicarle la difícil situación familiar.

“Ella aún no lo sabe, se lo estarían comunicando en la casa esta tarde. Me dicen que el padre estaba mal cuando ella entró, sabía que estaba mal antes de entrar. Padecía una enfermedad complicada, estaba en silla de ruedas. Falleció hace un ratito”, expresaron los conductores del programa poco antes de que Daniela se enterara del fallecimiento.

Luego de conocer el fallecimiento de su progenitor, la participante optó por tomar una decisión inmediata. Daniela resolvió abandonar el reality para viajar y acompañar a su familia en este duro momento, especialmente a su madre.

De esta manera, la concursante dejó temporalmente la competencia para poder asistir a las ceremonias de despedida y brindar apoyo a sus seres queridos, priorizando el duelo familiar frente a su permanencia en el programa. Su salida generó múltiples muestras de solidaridad entre seguidores y usuarios en redes sociales, quienes lamentaron el difícil momento que atraviesa.

Daniela De Lucía se quiebra al hablar de la muerte de su padre en 'Gran Hermano'

Tras ausentarse temporalmente de la casa para despedir a su padre, la participante argentina Daniela De Lucía volvió al reality 'Gran Hermano', generando un momento emotivo dentro del programa. La concursante decidió retomar la competencia luego de acompañar a su familia durante el funeral y atravesar los primeros días del duelo.

A su regreso al reality, la coach motivacional fue recibida por sus compañeros y aprovechó el momento para expresar cómo se siente tras la dolorosa pérdida. Pese a la tristeza, aseguró que su padre siempre le inculcó la importancia de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Durante su reingreso al programa, Daniela compartió unas palabras cargadas de emoción y agradeció el apoyo recibido. En su mensaje, explicó que logró despedirse de su padre y acompañar a su madre antes de regresar a la competencia.

“Yo estoy bien... Obviamente con la partida de un ser querido uno está triste, y eso es algo que creo que nunca se va. Ya pude despedirme de mi papá, acompañé a mi mamá... y bueno, ahora vengo con ellos (por sus compañeros en GH), que también los quiero y me hacen muy bien. Esto me hace bien", mencionó al ingresar.