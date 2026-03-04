ALERTA SANITARIA | Retiran URGENTE más de 650.000 botellas de agua por posibles condiciones INSALUBRES en su envasado

La advertencia fue emitida por la entidad reguladora en Estados Unidos , que precisó que el posible riesgo para la salud sería de carácter temporal o reversible con tratamiento médico.

El retiro de más de 650.000 botellas de agua embotellada impacta a consumidores de Illinois y Wisconsin luego de que se detectara que varios productos de Valley Springs Artesian Gold LLC fueron procesados en condiciones que no se ajustan a los estándares federales de higiene, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La medida comenzó el 6 de febrero de 2026 y fue clasificada como retirada Clase II, categoría que implica un posible riesgo para la salud pública, aunque con efectos temporales o reversibles.

De acuerdo con el informe oficial de la FDA, la acción alcanza seis variedades de agua embotellada, incluidas presentaciones dirigidas a bebés y mascotas, en envases de un galón (3,78 litros) y 2,5 galones (9,46 litros). La entidad explicó que la decisión se tomó tras detectar “condiciones insalubres” durante una inspección de rutina en la planta de producción ubicada en Wisconsin. Medios como Fox Business y el portal especializado Delish citaron el reporte federal y precisaron que la distribución de los lotes comprometidos se limitó a esos dos estados.

En Estados Unidos, la producción de agua embotellada está bajo supervisión de la FDA, que regula y fiscaliza el sector. Aunque en los últimos años se han emitido retiros en distintas categorías de alimentos, los casos vinculados al agua embotellada no son habituales. Según la International Bottled Water Association (IBWA), el consumo anual del producto ha crecido de manera sostenida durante la última década, superando los 15.000 millones de galones vendidos cada año.

¿Cuáles son las marcas y productos retirados?

Según la base de datos de la FDA, los artículos involucrados corresponden a las siguientes presentaciones de Valley Springs Artesian Gold LLC:

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) 100% Natural Bottled Water (UPC 0 31193-00701 9)

Valley Springs 2,5 galones (9,46 litros) 100% Natural Bottled Water (UPC 0 31193-01501 4)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Infant Water, etiquetada como “No estéril. Usar según indicaciones de un médico o instrucciones de la etiqueta para fórmula infantil” (UPC 0 31193-01401 7)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Daisy’s Doggy Water, identificada como “100% Pure Water. No Chlorine” (UPC 0 31193-90100 3)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) 100% Natural Bottled Water con fluoruro añadido (UPC 0 31193-01301 0)

Valley Springs 1 galón (3,78 litros) Steamed Distilled Water (UPC 0 31193-00601 2)

El total de unidades retiradas asciende a 651.148 botellas, según la FDA, cifra también confirmada por Fox Business. Todos los productos fueron comercializados únicamente en Illinois y Wisconsin, sin evidencia de envíos a otras jurisdicciones.

¿Cuáles fueron las causas y el alcance del retiro?

La FDA clasifica los retiros en tres categorías. Una retirada Clase II —como en este caso— corresponde a situaciones en las que el uso o exposición al producto podría generar efectos adversos que suelen ser temporales o médicamente reversibles. El reporte precisa: “la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, aunque recomienda actuar con cautela.

La causa puntual fue la detección de condiciones insalubres en el área de envasado durante una inspección rutinaria. Hasta el momento, no se han registrado enfermedades vinculadas al consumo de los lotes afectados; sin embargo, la agencia exhorta a los consumidores a no utilizar las botellas incluidas en el retiro y a devolverlas.

El hallazgo se produjo durante una revisión regular en la planta de Valley Springs Artesian Gold LLC en Wisconsin. El informe oficial señala deficiencias en los procesos de limpieza y manipulación de envases, lo que llevó a recomendar el retiro inmediato de los productos comprometidos.