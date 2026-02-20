La influencer Samahara Lobatón llegó a Estados Unidos y se reencontró con Youna, padre de su primera hija, después de varios intercambios coquetos que ambos habían protagonizado en transmisiones en vivo en redes sociales. Durante un stream en la plataforma Kick, compartieron momentos juntos y se mostraron bastante cercanos, incluso en una escena el barbero estuvo a punto de darle un beso a la hija de Melissa Klug, lo que no pasó desapercibido para los seguidores.

Samahara y Youna comparten tiempo juntos y despiertan rumores de reconciliación

Durante su estadía en el país norteamericano, ambos fueron captados caminando y abrazándose frente a la cámara, evidenciando la confianza que mantienen. En un momento de la transmisión, Youna se dirigió a Melissa Klug, quien acompañó a su hija en el viaje: “Suegra, saluda”, dijo en tono de broma, a lo que la empresaria respondió: “Soy violinista”. Estas escenas generaron gran expectativa entre los usuarios, quienes incluso calificaron la situación como una verdadera “novela turca” por la cercanía que han mostrado públicamente.

Por su parte, Samahara explicó que la buena relación que mantiene con Youna está vinculada principalmente a la crianza compartida de su hija y al respaldo que se han brindado mutuamente, especialmente durante el reciente problema de salud que atravesó él.