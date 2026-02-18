Bryan Torres usó sus redes sociales después de haber sido acusado por una presunta agresión contra Samahara Lobatón.

¡Reaparece! El cantante de salsa Bryan Torres regresó a las redes sociales después de haber sido denunciado por Melissa Klug por aparentemente haber agredido física y psicológicamente a la influencer Samahara Lobatón.

Recordemos que hace algunas semanas se divulgó un video en donde se podía ver cómo el artista habría atacado a la madre de sus dos últimos hijos. Sin embargo; Samahara decidió no seguir con la demanda y siguió trabajando.

Bryan Torres reaparece tras reconciliación de Samahara y Youna

El integrante de “Barrio Fino” reapareció en su cuenta oficial de Instagram con una selfie y una emotiva foto de su hijo, quien acaba de salir de la clínica, en donde estuvo internado.