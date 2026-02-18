Youna confiesa demoledor diagnóstico tras luchar contra el cáncer: "Mi enfermedad no tiene cura"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Youna se conectó a través de videollamada con el programa de Magaly Medina y reveló nuevos detalles de su enfermedad. El ex de Samahara Lobatón confesó que no la está pasando bien y contó parte de su demoledor diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasó?
Youna revela detalles de su diagnóstico de cáncer
Este martes 17 de febrero, Jonathan Horna, mejor conocido como 'Youna', conversó desde Estados Unidos con Magaly Medina y contó que el tipo de leucemia que padece no posee cura.
“La leucemia que yo tengo es de progreso lento, sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero conforme pase el tiempo lo único que va a variar será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida”, sostuvo sincerándose con respecto a su futuro.
El barbero contó que no estaría atravesando un momento fácil, pues la enfermedad lo ha afectado anímicamente.
“Mi enfermedad es incierta, tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos, no la estoy pasando tan bien lastimosamente por la enfermedad que tengo”, precisó.
Youna revela que no se encuentra trabajando
El ex de la hija de Melissa Klug reveló que tras ser diagnosticado, fue despedido de su trabajo al no poder cumplir con el horario laboral que se le exigía, pues se encontraba hospitalizado y en controles.
“No lo dejé yo (el trabajo), lastimosamente mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y obviamente en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo, me diagnosticaron el cáncer el 21 de noviembre, tenía las esperanzas de poder volver a trabajar, pero me daban noticias peores y hasta el día de hoy no puedo retomar mis labores”, sostuvo.
Además, este no cuenta con ayuda para costear los tratamientos, por su condición de inmigrante. “No, lastimosamente no. Soy un inmigrante porque salí de mi país a migrar a este, tengo permiso de trabajo, pero no tengo una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo”, agregó.