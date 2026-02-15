Stefano Salvini apareció en un video en el que se muestra en estado de abandono, pidiendo limosnas. La situación generó preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Un video protagonizado por el actor peruano se hizo viral rápidamente en las redes sociales y causó preocupación. El ex de Johanna San Miguel se dejó ver en estado de presunto abandono, tirado en el piso y pidiendo limosnas y reveló que se encuentra en esa situación a causa de las malas decisiones que tomó en su vida.

Stefano Salvini es visto como vagabundo en las calles de Lima ¿Qué pasó?

Un video circula en las redes sociales y muestra al reconocido actor Stefano Salvini, tirado en el suelo y luciendo como un vagabundo, en estado total de abandono. Esto hizo que muchos se preguntaran si el artista la estaba pasando mal o si estaba atravesando una difícil situación, por lo que él mismo rompió el silencio.

Salvini fue grabado por los transeúntes y se dejó ver desaliñado, con ropa deteriorada, una gorra hacia atrás, la barba y el cabello largo, lo que generó preocupación por su estado actual. "Así es, terminé en la calle, hola, soy Stefano Salvini. Tomé malas decisiones en la vida y estas son las consecuencias", comentó en un video que él mismo subió a su cuenta de Instagram.

Aunque inicialmente el video preocupó, muchos se fijaron en que este invitó al final del video, a que sigan una página llamada “Mi Vagabundo” y deseó que una “pituca” se fije en él y lo ayude a superar la complicada situación.

¿Stefano Salvini y Matilde León anuncian el fin de su relación?

Tras estas imágenes, en la cuenta de Instagram de los actores ambos se lucieron juntos para anunciar el fin de su relación. “Hemos decidido terminar nuestra relación, pero hemos quedado en buenos términos, no hemos tenido ninguna pelea. Exponerlo al público, nuestro amor, todo esto en verdad sí no pasa factura”, se les escucha decir a ambos.