Samahara Lobatón enfrenta serios problemas tras denunciar irregularidades en el Ministerio de la Mujer, a quienes acusa de querer quitarle la custodia de sus hijos.

Samahara Lobatón no la estaría pasando nada bien y tras exponer supuestas irregularidades del Ministerio de la Mujer, responsabilizándolos de intentar quitarles la tenencia de sus hijos, alegando presunta desprotección, la influencer se encuentra atravesando otro difícil momento. La hija de Melissa Klug reveló en redes sociales que su pequeño hijo se encuentra mal de salud y contó el motivo.

Samahara Lobatón preocupa al hablar de salud de su hijo

Mediante su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reapareció tras estar presente en la fiesta de cumpleaños de su madre Melissa Klug. La influencer compartió una fotografía sosteniendo a su hijo menor entre sus brazos y reveló que este estaría pasando por un mal momento de salud.

De acuerdo a la exchica reality, su bebé no estaría bien, luego de que una de sus hermanas lo contagiara y pasara toda la madrugada con altas temperaturas. “Ayer, mi 'Chino' cumplió cuatro meses y está mega enfermo. Ainara le contagió y lleva una madrugada con fiebre”, escribió la joven madre.

Como se recuerda, Samahara rompió su silencio en el programa ‘Sin más que decir’ de María Pía Copello, donde mostró su preocupación por el proceso que estaría llevando a cabo el Ministerio de la Mujer y que considera ha estado lleno de supuestas irregularidades que buscarían quitarle la custodia de sus hijos, en medio del conflicto con Bryan Torres.

Samahara Lobatón acusa al MIMP de querer quitarle a sus hijos

Durante la transmisión de ‘+QTV’, Samahara Lobatón arremetió contra el Ministerio de la Mujer y el Centro de Emergencia Mujer (CEM), denunciando que habría supuestas irregularidades en este proceso.

“Hay cámaras en mi casa grabando la entrada y la salida de todas las personas que van a mi casa. Ellos alegan por un programa de televisión cosas y se saltaron todo el protocolo. Se supone que tuvieron a hacer una visita a mi hogar, tuvieron que hacerme una pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas, se saltaron todo ese proceso”, contó con indignación.

La influencer aseguró que en la resolución del MIMP no se habló del tema de la agresión de Bryan Torres y que los menores nunca han presenciado escenas de violencia en el hogar.