Selene Cucat, examiga de Pamela López , salió públicamente a denunciar a la expareja de Christian Cueva acusándola de hacer amenazas en su contra.

Un nuevo conflicto legal envuelve a Pamela López, luego de que se diera a conocer que su examiga Selene Cucat Peralta, presentó una denuncia formal por presuntas amenazas. El caso tomó relevancia luego de que un reconocido estudio jurídico anunciara que asumió su defensa. La situación se da en medio de una fuerte polémica mediática vinculada a audios filtrados de una llamada de Christian Cueva con Cucat Peralta.

Examiga de Pamela López la denuncia

Luego de las recientes declaraciones públicas de Pamela López, el estudio jurídico Villaverde informó que tomó la representación legal de Selene Cucat Peralta, quien fuera amiga cercana de la trujillana. De acuerdo con lo expuesto por la defensa, la denunciante habría sido víctima de amenazas de muerte atribuidas al entorno de ‘KityPam’, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.

“El Estudio Villaverde está asumiendo la defensa legal de la señora Selene Cucat Peralta, quien habría recibido amenazas de muerte por parte de Pamela López y su entorno”, señaló el abogado al inicio del video.

Este nuevo episodio surge tras la difusión de una conversación privada entre Christian Cueva y Selene Cucat, que generó una fuerte controversia mediática. A raíz de ello, Pamela López desacreditó públicamente a su examiga, calificándola prácticamente de mentirosa luego de que ella asegurara haberse involucrado con ‘Tenchy’ Ugaz, versión que fue negada por el futbolista.

La información fue confirmada a través de un video publicado en Instagram por Zamir Villaverde, abogado que además representa legalmente a Christian Cueva. En el material audiovisual, el letrado explicó los motivos por los cuales decidió asumir la defensa de Selene Cucat y expuso el delicado contexto que rodea la denuncia.

Según lo revelado, Pamela López habría enviado un mensaje con amenazas directas contra su examiga, el cual fue leído públicamente durante el pronunciamiento legal para sustentar la gravedad del caso.

“Selene, perr* de m*****, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch* de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal”, le habría dicho Pamela López.

Finalmente, el abogado hizo un llamado directo al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y a la Policía Nacional del Perú para que se adopten acciones inmediatas que garanticen la integridad y seguridad de Selene Cucat frente a las presuntas amenazas denunciadas.

Tía de Paul Michael también habría sido parte de las amenazas

El caso sumó un nuevo elemento luego de que se difundiera un audio en el que se escucha a Mariela Belliza Márquez, conocida públicamente como la ‘Tía Lisura’ de Paul Michael. Este material fue presentado como parte del contexto de la denuncia realizada por Selene Cucat, en la que también se menciona a personas del entorno cercano de Pamela López.

En el registro sonoro, la voz atribuida a Belliza Márquez lanza expresiones agresivas y advertencias directas, lo que reforzaría la versión de la denunciante sobre un presunto hostigamiento en su contra. El audio fue reproducido durante el pronunciamiento legal y generó fuerte impacto por el tono del mensaje.