¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

Melissa Klug celebra sus 42 años en medio de un difícil momento personal y recibe una emotiva sorpresa de su hijo mayor que la conmovió.

No es un febrero cualquiera para Melissa Klug. Entre procesos legales, conflictos familiares y una profunda preocupación por su hija Samahara, la empresaria vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, en medio de la angustia, un gesto inesperado de su hijo mayor logró sacarle una sonrisa en la víspera de su cumpleaños número 42.

Un cumpleaños marcado por la preocupación

Este 3 de febrero, ‘La Chalaca’ llegó a un nuevo año de vida en un contexto complejo. Por un lado, enfrenta la negativa de su hija Samahara Lobatón de denunciar a Bryan Torres; por otro, perdió un juicio con Jefferson Farfán que la obliga a pagar 300 mil dólares.

En una entrevista reciente, Klug confesó que no se siente con ánimos de celebrar: "Me encanta celebrar mi cumple, pero con todo lo que pasa con mi hija, no tengo ganas. Estoy muy angustiada, triste. Mi mejor regalo de cumpleaños sería que Samahara reaccione y se haga justicia, y no me excluyan de este caso".

El gesto que la emocionó: dos tortas y un mensaje lleno de amor

Lejos de fiestas ostentosas, la noche previa a su cumpleaños fue distinta. Su hijo mayor, fruto de su relación con ‘La Foquita’, decidió sorprenderla a la medianoche con dos pasteles y una serenata íntima que la conmovió.

El joven de 17 años no solo estuvo presente en casa, sino que también le dedicó un mensaje público que tocó corazones: "Feliz cumple ma. Te amo mucho y te mereces todo. Melissa Klug".