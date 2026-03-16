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Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”?

Federico Salazar dio declaraciones en exclusiva para ‘Amor y Fuego’ tras compartir comunicado de separación con Katia Condos.

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    Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”?
    Federico Salazar SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego / Difusión
    Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”?

    La confirmación de la separación entre Federico Salazar y Katia Condos generó una fuerte reacción en el mundo del espectáculo peruano. Luego de que ambos anunciaran públicamente el fin de su relación, el periodista fue abordado por el programa de espectáculos Amor y Fuego, donde habló por primera vez sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión tras más de 30 años de vida en común.

    Durante el breve diálogo con el espacio televisivo, el conductor de América TV fue consultado acerca de los rumores que comenzaron a circular tras el anuncio de su ruptura, especialmente aquellos que sugerían la posible intervención de una tercera persona en la relación.

    Federico Salazar niega que haya existido infidelidad

    Ante las preguntas de la reportera, el conductor fue claro al descartar que la separación se deba a una infidelidad o a la presencia de alguien más entre ellos.

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    “¿Existe una tercera persona en la relación?”, le preguntó la reportera de espectáculos; sin embargo, el comunicador negó que el fin de su romance haya ocurrido por ello o por infidelidad.

    “Se descarta y las razones son muy personales y, como te repito, más allá del comunicado, no lo extenderemos por el bien de mis hijos”, respondió Federico Salazar, quien se mostró sereno durante la conversación frente a cámaras.

    El periodista pide respeto por su vida privada

    El conductor también explicó que, aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, la realidad de su vida personal es distinta a lo que el público percibe.

    “Ha sido inesperada para quienes no conocen la vida personal diaria, pero como dice el comunicado, con amor y cariño por nuestros hijos, simplemente estamos haciendo esta parte que es dolorosa y queremos mantenerlo personal”, finalizó.

    Con estas declaraciones, Salazar dejó en claro que no dará más detalles sobre el tema, priorizando el bienestar y la privacidad de su familia.

    Katia Condos reaccionó incómoda ante los reporteros

    Mientras el periodista respondió con tranquilidad a las preguntas del programa, Katia Condos tuvo una reacción distinta cuando fue interceptada por la prensa luego de difundirse el comunicado que anunciaba la separación.

    “Nos ha sorprendido esta separación, ¿todo bien?, estamos preocupados", le preguntaron. Inicialmente, Condos dijo: “La put***”, para luego ingresar a un gimnasio. A su salida, evitó extenderse sobre el tema y se limitó a señalar: “Todo está en el comunicado, gracias por su interés”.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre separación con Katia Condos ¿Existe una “Tercera en discordia”?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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