"No nos hemos divorciado": Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos

Ante el revuelo que causó el comunicado de su separación con Katia Condos , Federico Salazar decidió no callar más y se mandó con tremendo mensaje.

Federico Salazar brindó sus primeras palabras luego de hacerse pública su separación de la actriz Katia Condos, con quien compartió tres décadas de relación y tiene tres hijos en común.

La noticia, que se conoció el 11 de marzo, tomó por sorpresa al público, pues ambos eran vistos como una de las parejas más sólidas del ámbito público en el Perú. Aunque inicialmente habían guardado silencio, un adelanto del programa 'Amor y Fuego' mostró al comunicador refiriéndose al tema y ofreciendo una mirada distinta sobre la situación.

Federico Salazar habla tras separación

En su conversación con el espacio de espectáculos, Salazar remarcó que la decisión tomada no implica un divorcio. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, aclaró el periodista, marcando una diferencia entre el fin de la convivencia y la disolución legal del matrimonio. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que el escenario pueda cambiar, lo que despertó nuevas interrogantes entre los seguidores y los medios.

La reportera de 'Amor y Fuego' trató de ahondar en los motivos de la ruptura, consultando sobre la posible presencia de terceros y si la separación sería definitiva. No obstante, las respuestas completas todavía no se han emitido, ya que el programa anunció que las difundirá el 16 de marzo. Aun así, las declaraciones de Salazar han aportado matices a la historia, en contraste con la reserva que ha mantenido su expareja.

Katia Condos explotó contra reportero

La actitud de Katia Condos en los días posteriores al anuncio fue distinta. Cuando la actriz fue interceptada por la prensa a la salida de un centro de estética, reaccionó con evidente incomodidad y respondió sin filtros: “No por favor, la ptmadre”.

Instantes después, al abandonar el local y frente a la insistencia de los reporteros, se limitó a remitirlos al comunicado que ambos difundieron en redes sociales: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, señaló antes de retirarse.

La manera en que cada uno ha enfrentado la atención mediática ha llamado la atención. Mientras Salazar optó por dar algunas explicaciones ante las cámaras, Condos decidió mantenerse firme en lo ya expresado oficialmente. Esta diferencia refleja el fuerte impacto emocional y mediático que ha generado la noticia dentro de su entorno familiar y en la farándula peruana.