Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 16 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

"No nos hemos divorciado": Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos

Ante el revuelo que causó el comunicado de su separación con Katia Condos, Federico Salazar decidió no callar más y se mandó con tremendo mensaje.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    "No nos hemos divorciado": Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos
    Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos
    "No nos hemos divorciado": Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos

    Federico Salazar brindó sus primeras palabras luego de hacerse pública su separación de la actriz Katia Condos, con quien compartió tres décadas de relación y tiene tres hijos en común.

    La noticia, que se conoció el 11 de marzo, tomó por sorpresa al público, pues ambos eran vistos como una de las parejas más sólidas del ámbito público en el Perú. Aunque inicialmente habían guardado silencio, un adelanto del programa 'Amor y Fuego' mostró al comunicador refiriéndose al tema y ofreciendo una mirada distinta sobre la situación.

    Federico Salazar habla tras separación

    En su conversación con el espacio de espectáculos, Salazar remarcó que la decisión tomada no implica un divorcio. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, aclaró el periodista, marcando una diferencia entre el fin de la convivencia y la disolución legal del matrimonio. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que el escenario pueda cambiar, lo que despertó nuevas interrogantes entre los seguidores y los medios.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita

    La reportera de 'Amor y Fuego' trató de ahondar en los motivos de la ruptura, consultando sobre la posible presencia de terceros y si la separación sería definitiva. No obstante, las respuestas completas todavía no se han emitido, ya que el programa anunció que las difundirá el 16 de marzo. Aun así, las declaraciones de Salazar han aportado matices a la historia, en contraste con la reserva que ha mantenido su expareja.

    Katia Condos explotó contra reportero

    La actitud de Katia Condos en los días posteriores al anuncio fue distinta. Cuando la actriz fue interceptada por la prensa a la salida de un centro de estética, reaccionó con evidente incomodidad y respondió sin filtros: “No por favor, la ptmadre”.

    Instantes después, al abandonar el local y frente a la insistencia de los reporteros, se limitó a remitirlos al comunicado que ambos difundieron en redes sociales: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, señaló antes de retirarse.

    La manera en que cada uno ha enfrentado la atención mediática ha llamado la atención. Mientras Salazar optó por dar algunas explicaciones ante las cámaras, Condos decidió mantenerse firme en lo ya expresado oficialmente. Esta diferencia refleja el fuerte impacto emocional y mediático que ha generado la noticia dentro de su entorno familiar y en la farándula peruana.

    Humanize 367 words

    SOBRE EL AUTOR:
    "No nos hemos divorciado": Federico Salazar ROMPE EL SILENCIO por primera vez tras separación con Katia Condos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Difunden identidad del popular conductor de América tv que fue ampayado besando amorosamente a jovencita

    Se revela la dura razón que acabó con el matrimonio de Verónica Linares y Manolo del Castillo

    Conmoción por hijo de querido actor de TV que cayó de un tercer piso tras sufrir crisis en su departamento: "Un momento muy duro"

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"

    Lo más vistos en Farándula

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?

    Katia Condos confesó que Federico Salazar y ella dormían en camas separadas antes de separación

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;