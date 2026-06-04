¿Confirmó la SEPARACIÓN? Hijo de Eva Ayllón publica mensaje ignorando a Mónica Torres en medio de rumores

Durante 'La Granja VIP', Mónica Torres manifestó su deseo de recibir noticias de Carlos Ayllón , lo que alarmó a sus seguidores sobre su relación.

Carlos Ayllón se expresa en medio de rumores de ruptura con Mónica Torres | Composición: El Popular / Captura de pantalla

Carlos Ayllón se expresa en medio de rumores de ruptura con Mónica Torres | Composición: El Popular / Captura de pantalla

La relación entre Mónica Torres y Carlos Ayllón se encuentra nuevamente bajo la lupa pública, después de que la actriz expresara su inquietud sobre el futuro de su romance mientras participa en 'La Granja VIP'.

En este contexto de especulaciones, una reciente publicación del músico generó interés y numerosos comentarios en redes sociales.

Hijo de Eva Ayllón sorprende con mensaje en medio de rumores de distanciamiento con Mónica Torres

En una conversación dentro del reality, Mónica Torres dejó claro su nerviosismo por no tener noticias de su pareja desde que comenzó su participación hace tres meses. "Necesito que Carlos me visite", expresó.

Sus compañeras Pamela López y Gabriela Herrera aprovecharon para enviar un mensaje al músico y pedirle que se comunique con la actriz.

“Carlos, esta mujer está desesperada, envíale una señal, algo que demuestre que estás allí y que la relación sigue. Ella mencionó ‘quiero saber de Carlos, tal vez salgo y me ha dejado’”, expresó López.

Los comentarios de Torres despertaron preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible crisis en la relación o si esta incertidumbre es solo resultado del aislamiento.

En medio de estas suposiciones, Carlos Ayllón reapareció en redes sociales con una publicación sobre su reencuentro con sus hijos. "Ahora sí estoy completo. Los amo", escribió.

Carlos Ayllón se expresa en medio de rumores de ruptura con Mónica Torres

La publicación generó reacciones de inmediato, pues el mensaje se centraba exclusivamente en sus hijos y omitía cualquier mención a Mónica Torres.

Entre los comentarios sobresalieron mensajes que hacían referencia a la actriz y su situación en el reality: "Falta Moni", "Ya llega, ya llega... qué miedo de madrastra".

A pesar de las especulaciones, el músico no ha comentado sobre el estado de su relación y se ha enfocado en la felicidad por el reencuentro con sus hijos, quienes fueron el centro de su publicación en redes sociales.

Mónica Torres se sincera sobre la distancia que la separa de Carlos Ayllón

La participación de Mónica Torres en 'La Granja VIP' sigue siendo un reto emocional, particularmente por la distancia con su pareja, Carlos Ayllón. En una reciente charla del reality, la actriz expresó su añoranza y la dificultad que enfrenta al estar separada durante tanto tiempo.

En conversación con ‘Cri Cri’, la concursante reflexionó sobre las fechas significativas que ha tenido que afrontar lejos del hijo de Eva Ayllón debido al programa. Mencionó cumpleaños, el Día de la Madre y una fecha especial: su aniversario como pareja.

"No me había dado cuenta de que nuestro aniversario lo pasaríamos así, ya pasé aquí su cumpleaños, el Día de la Madre, ahora el aniversario. Qué terrible no saber nada, llevamos juntos cuatro años", dijo, visiblemente afectada.