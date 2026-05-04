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Paul Michael no se mide y tiene ARRANQUE contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

Paul Michael se mostró incómodo con la reacción de su compañera en medio de una discusión entre él y Pamela López.

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    Paul Michael no se mide y tiene ARRANQUE contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”
    Paul Michael contra Mónica Torres
    Paul Michael no se mide y tiene ARRANQUE contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

    La convivencia en La Granja VIP Perú se vio sacudida por un intenso enfrentamiento entre Paul Michael y Mónica Torres, evidenciando las tensiones dentro del grupo de los Reales. El cantante acusó a la actriz de entrometerse en su relación con Pamela López, lo que desató una discusión que también involucró a Gabriela Herrera.

    El incidente se originó durante una reunión del equipo, cuando Pablo Herrera señaló a Gabriela Herrera y Mónica Torres de filtrar información al Team Víboras. Estas acusaciones generaron desconfianza y reavivaron un conflicto previo entre Pamela López y Paul Michael, que habría surgido por comentarios de Pati Lorena.

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    En medio del ambiente tenso, Paul Michael intentó frenar las acusaciones apelando a que todo quedaba registrado. “Intenté desbaratar la versión de Pablo recordándole que las cámaras registraban todo lo que ocurría”, explicó durante la conversación.

    Luego, al dirigirse a Pamela López, expresó su incomodidad sin rodeos: “No tengo por qué pagar ‘pato’. No voy a discutir todos los días. Relájate. Te estás cargando sola. A mí no me cargues”.

    La incomodidad de Pamela fue en aumento, lo que llevó a Mónica Torres a intervenir para respaldarla y sugerirle que priorice su bienestar. “Un día se va a dar cuenta de la peor manera y tú vas a estar ahí”, comentó la actriz. Ante ello, López respondió que ese mensaje debía dirigirse a su pareja, pero Torres insistió: “Te lo digo a ti porque te estás con ánimo de entender”.

    En un intento por calmar la situación, Paul Michael propuso postergar la conversación. “Ahorita no quiero escuchar todo esto que son problemas. Recién me levanto. Quiero ver lo bonito de la vida. He escuchado tus incomodidades. Voy a hablar con ella (Pati Lorena). Solamente te pido que estés calmada. No como ayer. Más tarde nos juntamos. Ahorita estamos con mier*** encima”, manifestó el cantante, buscando evitar que el conflicto escalara.

    Sin embargo, la discusión continuó intensificándose. Pamela López no logró exponer completamente su versión, mientras Paul Michael mantenía su postura y Gabriela Herrera junto a Mónica Torres retomaban la palabra. El cantante insistía en que su pareja no lo entendía debido a la situación que atravesaban.

    Paul Michael explota contra Mónica Torres

    Fue entonces cuando Mónica Torres volvió a aconsejar a Pamela: “Pamela, respira porque a la gente no le gusta verte así. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir: primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Si él quiere entender o no, ese será su proceso. Él sabrá”.

    Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de Paul Michael, quien respondió con firmeza: “Yo la entiendo, pero no alimentes su odio. Cómo dices ‘enfócate en ti’. ¿Porque yo no la secundé en su nota tú dices enfócate en ti? Para esas amistades… Igual pasó ese día. Qué feo es. Se lo dicen de otra manera. Yo no soy tonto, no necesito malinterpretar”.

    Mónica Torres no tardó en replicar: “¿Cuál odio? Le estoy diciendo que se tranquilice. Oye, ¿qué te pasa? ¿Nosotras somos las malas ahora?”. En medio del enfrentamiento, Gabriela Herrera intentó respaldar a Pamela López, mientras Mark Vito se acercaba a Paul Michael, quien finalmente optó por retirarse de la cocina y dirigirse hacia donde se encontraban otros participantes.

    Este episodio dejó en evidencia lo frágiles que pueden ser las relaciones dentro del reality, donde las presiones, alianzas y opiniones pueden detonar nuevos conflictos y alterar el equilibrio de la convivencia en cualquier momento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael no se mide y tiene ARRANQUE contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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