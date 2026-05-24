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Greissy Ortega deja en shock al lanzar advertencia a Allison Pastor, hermana de su pareja Randol: "Si no asiste a mi boda..."

Greissy Ortega aclara su actual relación con Allison Pastor y envía un mensaje directo sobre su boda con Randol.

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    Greissy Ortega deja en shock al lanzar advertencia a Allison Pastor, hermana de su pareja Randol: "Si no asiste a mi boda..."
    Greissy Ortega deja en shock al lanzar advertencia a Allison Pastor
    Greissy Ortega deja en shock al lanzar advertencia a Allison Pastor, hermana de su pareja Randol: "Si no asiste a mi boda..."

    La relación entre Greissy Ortega y Allison Pastor vuelve a ser tema de discusión a raíz de rumores de un posible alejamiento familiar. La colombiana fue abordada al respecto y decidió hablar públicamente para aclarar su lazo actual con la hermana de su futuro esposo.

    En sus declaraciones, la hermana de Milena Zárate negó conflictos con la participante de reality, mencionando que las múltiples obligaciones de cada una son la razón de sus pocas reuniones. Sin embargo, una declaración sobre su boda con Randol atrajo atención por ser dirigida a su cuñada.

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    Greissy Ortega afirma tener buena relación con Allison Pastor, pero lanza advertencia

    Greissy Ortega comentó que tanto ella como Allison Pastor tienen agendas ocupadas, lo que limita sus encuentros. Recordó que ella se enfoca en sus proyectos personales, mientras Allison dedica tiempo a su familia y trabajo junto a Erick Elera.

    “Ella tiene su vida, su esposo, su hijo, su trabajo y su gimnasio. Yo soy mamá de cuatro niños y también tengo mis responsabilidades”, comentó al respecto.

    Otro motivo de sus pocas coincidencias, dijo Ortega, fue el Día de la Madre, cuando Allison viajó con 'Joel', de ‘Al fondo hay sitio’, mientras Greissy celebraba con la familia Pastor.

    No obstante, su declaración sobre su esperada boda generó mucho revuelo. Greissy Ortega expresó su deseo de que Allison esté presente, insinuando que su ausencia podría verse como un signo de distanciamiento.

    “Si no va a mi matrimonio, ahí sí algo se quebró”, afirmó, aunque luego aclaró que espera que la relación entre hermanos siempre mantenga el afecto.

    Randol Pastor asegura no tener conflictos con su hermana

    Randol Pastor también se refirió a los rumores sobre Allison Pastor. El novio de Greissy Ortega negó cualquier disputa familiar, señalando que su relación con su hermana es buena.

    “Nunca ha habido ningún problema. Estoy bien con mi hermana”, dijo Randol, abordando los rumores recientes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega deja en shock al lanzar advertencia a Allison Pastor, hermana de su pareja Randol: "Si no asiste a mi boda..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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