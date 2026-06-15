Descubren el lugar donde Magaly Medina cumple su sanción tras polémica con Farfán

Un reciente reporte de supervisión reveló detalles de las tareas que realiza Magaly Medina como parte de una sanción judicial.

Recientes datos se conocieron sobre cómo Magaly Medina cumple la sanción judicial impuesta en medio de la polémica con Jefferson Farfán. Los detalles surgieron tras la presentación del exfutbolista ante la Corte Superior de Justicia, donde denunció supuestas irregularidades en las jornadas de servicio ordenadas por el tribunal.

El programa 'Amor y fuego' mostró un acta de supervisión que detalla las actividades de la conductora de televisión. Este documento cobró importancia desde que el exfutbolista presentó la denuncia.

Detalle del lugar donde Magaly Medina realiza su trabajo comunitario

Según el documento presentado en televisión, la conocida Urraca realiza sus jornadas en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, situada en Surquillo, Lima. El acta de supervisión incluye detalles sobre las funciones que desempeña la presentadora como parte de la sanción judicial.

El registro consigna que realiza tareas de mantenimiento en esta parroquia. También se anotó que una de las fechas recientes cumplidas es el 7 de abril del 2026. Esta información fue divulgada en medio de la renovada controversia sobre las 138 horas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial.

Farfán recurre al Poder Judicial por supuestas irregularidades

La reciente visita de la Foquita a la Corte Superior de Justicia causó sorpresa, ya que el exmiembro de la selección nacional confirmó que presentó información sobre el conflicto legal que lo enfrenta con Medina. "Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella (Magaly Medina) sabe, porque ella ha sido la que firmó esto", declaró a los medios que lo cuestionaron.