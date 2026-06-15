Melcochita DEJA EN SHOCK con detalles de la prueba de ADN por el bebé de Heydi Amado: "Ella piensa que..."

Luego de que su hija y Monserrat sospecharan de su paternidad y solicitaran una prueba de ADN por el bebé en camino de Heydi Amado, Melcochita se pronunció. ¿Duda de ser el padre tras la demora de la joven de 22 años?

Melcochita y Heydi Amado se han convertido en foco de atención después de que el humorista informara que su pareja de 22 años podría estar esperando un hijo por un retraso menstrual. Esta versión fue puesta en duda por una de sus hijas, quien cuestionó la capacidad del cómico para tener más hijos, así como por Monserrat, quien exigió una prueba de ADN para confirmar si él es el padre. ¿Cuál fue su respuesta?

Declaraciones de Melcochita sobre la controvertida prueba de ADN a Heydi Amado

Melcochita decidió hablar luego de que una de sus hijas y Monserrat cuestionaran un posible embarazo de Heydi Amado, su joven pareja, tras reportarse un retraso menstrual que podría confirmarlo.

Luego de que el artista expresara su alegría por la posible llegada de su noveno hijo, una de sus hijas manifestó dudas sobre esa posibilidad debido a su avanzada edad, lo que haría improbable que viera crecer al nuevo bebé. El humorista lo negó y pidió a sus hijos no interferir en su vida.

“Ninguno de mi familia debería preocuparse por si tengo otro hijo. Mis hijos ya están grandes y tienen sus propias familias. Los quiero y apoyo, pero que me dejen vivir mi vida. Que se centren en sus propias familias y sean felices, pero déjenme tranquilo. Llegaré a los 90 años y siguen con lo mismo”, expresó a Trome.

Además, habló sobre el pedido de Monserrat de realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Ella planea presentar una denuncia por violencia psicológica contra sus hijas si el resultado es positivo.

Sin embargo, el cómico sostuvo que no será necesario, ya que confía en su pareja y elogia su dedicación mientras ambos afrontan rumores sobre su relación. Así respondió a las críticas que también recibió cuando ella quedó embarazada.

“¿Y qué le importa a ella? Cree que todas las mujeres son iguales. Yo confío en mi Heydi, que me cuida y trabaja con su tienda en Gamarra. Es una mujer calmada y educada”, añadió.