La esposa del influencer se encuentra hospitalizada tras sufrir complicaciones después de dar a luz. Su estado es crítico, sus secuelas han conmocionado a muchos.

Lo que debía convertirse en uno de los días más felices para una familia terminó en una tragedia que ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. La esposa de un conocido influencer permanece hospitalizada tras sufrir graves complicaciones poco después de dar a luz a su primera hija. El caso ha generado gran repercusión debido a las severas secuelas que presenta la joven y a las denuncias por presuntas irregularidades durante la atención médica recibida.

Mientras continúa compartiendo actualizaciones sobre el estado de salud de su pareja, el creador de contenido también ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, asegurando que existen elementos que le generan serias dudas sobre el procedimiento realizado por el hospital.

¿Qué le ocurrió a la esposa del querido influencer tras dar a luz?

El influencer mexicano Brandon Hernández, conocido en redes sociales como 'Soy El May', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su esposa, María Fernanda, sufriera una grave emergencia médica tras el nacimiento de su bebé el pasado 6 de junio en un hospital privado de la Ciudad de México.

Influencer sufre difícil momento

Según relató el propio creador de contenido, el parto se desarrolló con normalidad y tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado. Incluso recordó que María Fernanda pudo conocer a su hija y demostrar que se sentía bien tras el nacimiento.

Sin embargo, todo cambió cuando fue trasladada para una evaluación médica de rutina. "Dos horas después, los doctores corriendo como locos. Le dio un infarto a Mafer, de siete minutos", contó sobre el duro episodio.

Brandon Hernández contó entre lágrimas que los médicos le explicaron que la emergencia habría sido consecuencia de una reacción alérgica luego de que "le dieron un ketorolaco", medicamento al que presuntamente era "alérgica".

En declaraciones brindadas a TVNotas, el influencer explicó que un especialista le informó que su esposa sufrió un "choque anafiláctico" y "se quedó entre cinco a siete minutos sin respirar".

Actualmente, María Fernanda enfrenta un delicado estado de salud, según reveló el propio influencer. "Ahorita está como una parapléjica, como un vegetal todavía. Obviamente ella reacciona, tiene consciencia, tiembla. Ella dice que está ciega, que no ve", explicó al medio.

Asimismo, explicó que su esposa conserva recuerdos de gran parte de su vida, aunque presenta dificultades para recordar acontecimientos recientes.

"¿[Me dice] que si no va a conocer a María Victoria?, porque se acuerda de todo, pero espérame, ella ahorita, por ejemplo, el último martes estuvimos y no se acuerda casi de lo que pasó ayer", agregó.

El pasado 21 de julio, Brandon Hernández también reveló que decidió no trasladar a María Fernanda a otro hospital porque ello implicaría asumir "toda la responsabilidad de cómo ella está quedando". En una actualización reciente informó que la joven colombiana continúa internada y que, "cada que se levanta", quiere ver.

Influencer hace grave denuncia sobre presuntas irregularidades médicas durante la atención

Además de informar sobre la evolución de su esposa, Brandon Hernández decidió denunciar públicamente las presuntas irregularidades que, según sostiene, ocurrieron durante la atención médica brindada a María Fernanda.

En un video publicado el 20 de julio, el influencer aseguró que existen diversos aspectos del caso que le resultan sospechosos y que, hasta ahora, no han sido aclarados por el hospital.

"Me quedo pensando mucho que todo está muy raro en todo este caso porque, a ver, cuando estábamos en el parto salió todo normal, Mafer estaba muy bien. Obviamente que hubo un problema y que ellos ya lo saben, y está documentado", explicó.

También cuestionó la demora en la entrega del expediente clínico y aseguró que los estudios realizados posteriormente evidenciaron lesiones neurológicas.

"Y también después, se tardaron aproximadamente como 17 días en entregarme el expediente clínico, en el cual está escrito por ellos que hubo un daño. Después, le hicieron una resonancia magnética a los primeros días, y en todas sus resonancias salen daños neurológicos", agregó.