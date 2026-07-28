¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, líder de Fuerza Popular, tomará posesión de la presidencia del Perú jurando ante el Congreso de la República este 28 de julio. Junto a ella, también asumirán sus funciones Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente.
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Tras la ceremonia de posesión, Keiko Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación desde el Congreso, y más tarde se dirigirá al Palacio de Gobierno, conocido como la Casa de Pizarro.
Horario de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta
Según el horario oficial, la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031 comenzará a las 12.15 p. m. en el Congreso.
En primer lugar, se procederá a la juramentación e imposición de la banda presidencial, seguida del himno nacional y finalmente, se juramentará a los vicepresidentes, incluyendo a Luis Galarreta y Miguel Torres.