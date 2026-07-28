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Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Este 28 de julio, Keiko Fujimori será investida como presidenta del Perú, acompañada por los vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres, en el Congreso.

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    Conoce la horaq de la juramentación de Keiko Fujimori como nueva presidetna de la República 2026-2030 | Composición Wapa
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    Keiko Sofía Fujimori Higuchi, líder de Fuerza Popular, tomará posesión de la presidencia del Perú jurando ante el Congreso de la República este 28 de julio. Junto a ella, también asumirán sus funciones Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente.

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    Tras la ceremonia de posesión, Keiko Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación desde el Congreso, y más tarde se dirigirá al Palacio de Gobierno, conocido como la Casa de Pizarro.

    Horario de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta

    Según el horario oficial, la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031 comenzará a las 12.15 p. m. en el Congreso.

    En primer lugar, se procederá a la juramentación e imposición de la banda presidencial, seguida del himno nacional y finalmente, se juramentará a los vicepresidentes, incluyendo a Luis Galarreta y Miguel Torres.

    Horario de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta
    Horario de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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