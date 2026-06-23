Confirmado | EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud

Es oficial: los hijos mayores de 18 años pueden continuar con su seguro en EsSalud . Descubre más detalles aquí.

EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud

EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud

Ya es oficial. Según las normas de EsSalud, los hijos mayores de 18 años pueden permanecer asegurados si presentan una incapacidad total y permanente para trabajar. Esta condición debe ser avalada mediante un dictamen médico de la entidad.

El documento de acreditación es esencial para que el asegurado principal pueda registrar a su familiar. El trámite puede completarse de forma presencial en las oficinas correspondientes o de manera virtual en el portal de EsSalud: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login.

Requisitos para afiliar a hijos mayores de edad a EsSalud

Para incluir a un hijo mayor de edad incapacitado en el seguro de salud de EsSalud, se requieren los siguientes documentos:

Copia legible del acta de nacimiento del hijo mayor de edad.

Dictamen de incapacidad expedido por el Comité Médico de EsSalud.

Declaración jurada que certifique la invalidez, aprobada por EsSalud.

Formulario N.° 1010, completado y firmado por el titular del seguro, la madre, el padre o el curador, si corresponde.

¿Pueden obtener el seguro EsSalud los estudiantes universitarios?

Sí, conforme a la Ley 26790 modificada, los hijos solteros de hasta 28 años que cursen estudios superiores o técnicos de manera continua son beneficiarios de EsSalud.

En este sentido, los estudiantes de 18 a 28 años pueden registrarse en EsSalud presentando los siguientes documentos:

DNI vigente del titular y del hijo estudiante.

Formulario 1010, completado y firmado por el titular, disponible sin costo en la web de EsSalud.

Constancia de matrícula actual, emitida por una universidad licenciada por Sunedu o un instituto superior, que demuestre que el estudiante realiza estudios superiores continuos.

Activación del seguro en EsSalud tras la inscripción