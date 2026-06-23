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Confirmado | EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud

Es oficial: los hijos mayores de 18 años pueden continuar con su seguro en EsSalud. Descubre más detalles aquí.

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    EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud
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    Ya es oficial. Según las normas de EsSalud, los hijos mayores de 18 años pueden permanecer asegurados si presentan una incapacidad total y permanente para trabajar. Esta condición debe ser avalada mediante un dictamen médico de la entidad.

    El documento de acreditación es esencial para que el asegurado principal pueda registrar a su familiar. El trámite puede completarse de forma presencial en las oficinas correspondientes o de manera virtual en el portal de EsSalud: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login.

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    Requisitos para afiliar a hijos mayores de edad a EsSalud

    Para incluir a un hijo mayor de edad incapacitado en el seguro de salud de EsSalud, se requieren los siguientes documentos:

    • Copia legible del acta de nacimiento del hijo mayor de edad.
    • Dictamen de incapacidad expedido por el Comité Médico de EsSalud.
    • Declaración jurada que certifique la invalidez, aprobada por EsSalud.
    • Formulario N.° 1010, completado y firmado por el titular del seguro, la madre, el padre o el curador, si corresponde.

    ¿Pueden obtener el seguro EsSalud los estudiantes universitarios?

    Sí, conforme a la Ley 26790 modificada, los hijos solteros de hasta 28 años que cursen estudios superiores o técnicos de manera continua son beneficiarios de EsSalud.

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    En este sentido, los estudiantes de 18 a 28 años pueden registrarse en EsSalud presentando los siguientes documentos:

    • DNI vigente del titular y del hijo estudiante.
    • Formulario 1010, completado y firmado por el titular, disponible sin costo en la web de EsSalud.
    • Constancia de matrícula actual, emitida por una universidad licenciada por Sunedu o un instituto superior, que demuestre que el estudiante realiza estudios superiores continuos.

    Activación del seguro en EsSalud tras la inscripción

    No, la afiliación a EsSalud se habilita normalmente 24 horas después del trámite, pero requiere tres meses de aportes para acceder a prestaciones médicas. Sin embargo, en caso de accidente, la cobertura comienza desde el primer mes.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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