¿Te llaman y cortan a los pocos segundos? Más víctimas de Wangiri se registran en Perú y debes tener mucho cuidado

Esta modalidad de estafa se basa en efectuar múltiples llamadas telefónicas a una misma persona, que incluso puede recibir entre 10 y 20 comunicaciones en un solo día.

Aunque las estafas conocidas como 'llama y corta', o modalidad Wangiri, han sido advertidas en reiteradas ocasiones en Perú, todavía son muchas las personas que caen cada día en este engaño. El fraude busca despertar la curiosidad de los usuarios para que devuelvan llamadas perdidas y terminen asumiendo elevados cargos telefónicos.

Especialistas advierten que el número de afectados continúa creciendo, por lo que recomiendan extremar precauciones ante llamadas provenientes de países poco habituales o desconocidos.

Según reportó Panamericana Noticias, esta modalidad delictiva se ha expandido en distintas zonas del país y suele operar desde el extranjero mediante mecanismos que resultan difíciles de detectar tanto para los usuarios como para los operadores de telefonía.

¿Cómo opera la estafa Wangiri?

El término Wangiri proviene del japonés y significa 'una llamada y cuelgo'. La estrategia consiste en realizar llamadas breves desde números internacionales a teléfonos seleccionados al azar. Los delincuentes cortan la comunicación antes de que la persona pueda contestar, con la intención de que luego devuelva la llamada.

El abogado especializado en derecho digital Erick Iriarte explicó que, al realizar la devolución, el usuario es conectado a líneas con tarifas internacionales de alto costo.

“El pago diferenciado lo termina realizando justamente la víctima, la persona que devuelve la llamada por curiosidad”, afirmó Iriarte.

De acuerdo con el especialista, una sola devolución puede generar cobros de hasta US$20.

Además, indicó que la persecución de estos delitos se complica debido a que muchas de las llamadas se originan en países que no mantienen mecanismos de cooperación con Perú para combatir delitos transnacionales. “Muchos de los países donde se originan las llamadas no están dentro de los convenios internacionales que Perú ha firmado para combatir los delitos transfronterizos”, señaló Iriarte.

Aumento de reportes y acciones de las autoridades

Las llamadas asociadas a esta modalidad se han vuelto cada vez más frecuentes. A pesar de ello, muchos usuarios han optado por ignorarlas y no devolver la comunicación, una de las principales recomendaciones para evitar convertirse en víctimas.

“En el día dos, tres veces estarán llamando a mi celular”, relató una de las personas afectadas, quien señaló haber recibido comunicaciones desde lugares como Estados Unidos, Congo y Bangladesh.

Las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede reportar estos números para facilitar su identificación y eventual bloqueo. Las denuncias pueden presentarse ante la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Cibercrimen.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude