Ripley se pronuncia luego de que una clienta denunciara falta de apoyo tras accidente con un maniquí: "Activamos nuestros protocolos"

Deximara Ramírez denunció que un maniquí le cayó encima en Ripley . La empresa respondió en redes sociales.

La conocida tienda por retail se pronunció tras denuncia de mujer por negligencia por caída de maniquí y los expuso de no hacerse cargo de los gastos. | Composición Wapa

La conocida tienda por retail se pronunció tras denuncia de mujer por negligencia por caída de maniquí y los expuso de no hacerse cargo de los gastos. | Composición Wapa

Ripley ha sido denunciado por Deximara Ramírez, quien afirma haber sido víctima de negligencia en su sucursal de Plaza San Miguel. Según ella, un maniquí le cayó encima, causando que fuera llevada a una clínica. Sin embargo, acusa que los responsables no cubrieron los costos. ¿Cuál fue la respuesta de Ripley en redes sociales?

Respuesta de Ripley ante acusación de caída de maniquí y no asumir gastos médicos

Deximara Ramírez reportó que sufrió un accidente mientras compraba en Ripley de Plaza San Miguel, afirmando que un maniquí cayó sobre su cabeza, dejándola inconsciente y convulsionando frente a otros clientes.

Tras el incidente, mencionó haber sido trasladada a una clínica en taxi y no mediante un servicio de emergencia. A su retorno, el personal de la tienda no se habría hecho cargo de los gastos médicos, lo que motivó una denuncia pública.

Las redes sociales de Ripley enviaron un comunicado contradiciendo su relato, afirmando que activaron los protocolos correspondientes y asistieron a la denunciante de manera adecuada.

En respuesta a la publicación circulante en redes, informaron: “el 18 de junio, activamos nuestros protocolos y asistimos a la cliente en todo momento”. Además, desmintieron haberse desentendido del caso y explicaron las medidas tomadas.

Respuesta de Ripley tras caída de maniquí