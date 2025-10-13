Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo

¡Aprovecha las rebajas! Ripley lanza polos, casacas, zapatillas y más desde S/9.99. Conoce las tiendas y fechas para renovar tu clóset con estilo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo
    remate | Composición Wapa
    Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo

    En una de las tiendas más concurridas de Ripley, ubicada al sur de Lima, cientos de personas se acercan para aprovechar su nueva campaña de descuentos. La reconocida marca ofrece una amplia selección de prendas para hombre y mujer, incluyendo polos, casacas y zapatillas desde solo S/9.99. Si estás pensando en renovar tu clóset sin gastar de más, esta promoción es ideal para ti.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo

    Ripley sorprende con prendas desde S/9.99

    De acuerdo con la información compartida en el último post de Concupón, la tienda Ripley del Mall del Sur comunicó que ofrece una amplia selección de prendas de la marca Ripley con precios que parten desde S/9.99. Sin embargo, esta promoción podría ampliarse a otras tiendas del país, vigente hasta agotar las prendas con etiqueta amarilla o hasta la reposición de nuevos productos.

    Esta campaña incluye polos básicos, casacas, zapatillas y otros artículos dirigidos a hombres y mujeres que buscan renovar su clóset sin gastar demasiado. La oferta ha despertado gran interés entre los compradores, quienes visitan la tienda para aprovechar las mejores rebajas antes de que se agoten.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Tiktoker peruana invirtió más de S/1000 en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero el contenido le generó enojo: "¿Cómo nos van a dar esto?"

    Ripley: moda, tecnología y beneficios en un solo lugar

    Ripley se ha consolidado como uno de los principales referentes del comercio minorista en el Perú, gracias a una estrategia que combina variedad, precios accesibles y servicios adicionales. Durante más de dos décadas, la cadena ha sabido adaptarse a las demandas de sus clientes, ofreciendo no solo moda y accesorios, sino también tecnología, artículos para el hogar y opciones de entretenimiento.

    Además, cuenta con una propuesta financiera que incluye su propio banco y tarjeta de crédito, lo que facilita las compras y el acceso a promociones exclusivas. Esta integración de productos y servicios ha permitido a la empresa ganar la lealtad de millones de clientes y mantener su posición competitiva frente a otras marcas del sector.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

    Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo

    Ejército del Perú lanza convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ¡Atención afiliados AFP! Solo podrás retirar tu dinero si tienes cuenta en una de estos 8 entidades financieras

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    HAIR EXPERT RIZZO

    Tinte completo + iluminación + corte de puntas + cepillado y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;