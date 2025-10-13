¡Aprovecha las rebajas! Ripley lanza polos, casacas, zapatillas y más desde S/9.99. Conoce las tiendas y fechas para renovar tu clóset con estilo.

En una de las tiendas más concurridas de Ripley, ubicada al sur de Lima, cientos de personas se acercan para aprovechar su nueva campaña de descuentos. La reconocida marca ofrece una amplia selección de prendas para hombre y mujer, incluyendo polos, casacas y zapatillas desde solo S/9.99. Si estás pensando en renovar tu clóset sin gastar de más, esta promoción es ideal para ti.

Ripley sorprende con prendas desde S/9.99

De acuerdo con la información compartida en el último post de Concupón, la tienda Ripley del Mall del Sur comunicó que ofrece una amplia selección de prendas de la marca Ripley con precios que parten desde S/9.99. Sin embargo, esta promoción podría ampliarse a otras tiendas del país, vigente hasta agotar las prendas con etiqueta amarilla o hasta la reposición de nuevos productos.

Esta campaña incluye polos básicos, casacas, zapatillas y otros artículos dirigidos a hombres y mujeres que buscan renovar su clóset sin gastar demasiado. La oferta ha despertado gran interés entre los compradores, quienes visitan la tienda para aprovechar las mejores rebajas antes de que se agoten.

Ripley: moda, tecnología y beneficios en un solo lugar

Ripley se ha consolidado como uno de los principales referentes del comercio minorista en el Perú, gracias a una estrategia que combina variedad, precios accesibles y servicios adicionales. Durante más de dos décadas, la cadena ha sabido adaptarse a las demandas de sus clientes, ofreciendo no solo moda y accesorios, sino también tecnología, artículos para el hogar y opciones de entretenimiento.