Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

Un posible paro de transportistas para este 17 y 18 de diciembre genera preocupación en la población ante los constantes ataques registrados contra diversas líneas de buses.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios
    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios
    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

    Lima y Callao podrían verse afectados por un nuevo paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre, en medio del aumento de ataques y extorsiones contra el sector.

    La medida dependerá de la respuesta del gobierno interino de José Jerí, luego de vencer el plazo otorgado por los gremios para exigir acciones concretas frente a la inseguridad. De no haber soluciones, los conductores formales evaluarían acatar una paralización de 48 horas.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Gratificación de diciembre viene con una bonificación adicional del 9% además del sueldo

    ¿Confirman paro de transportista este 17 de diciembre por 48 horas?

    Como informó 24 Horas, Martín Ojeda, representante del gremio Transportes Unidos, señaló que si el Ejecutivo no ofrece respuestas claras tras la reunión programada para el próximo martes por la tarde, el paro podría activarse en cualquier momento. No se descarta que inicie el miércoles 17 de diciembre, aunque también podría adelantarse o retrasarse unos días.

    Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro”, afirmó Ojeda al medio.

    El dirigente indicó que la medida busca proteger a trabajadores y pasajeros, y es una consecuencia de la falta de acción de los tres poderes del Estado para garantizar seguridad y libre tránsito en el transporte.

    Ojeda añadió que, de no recibir una respuesta concreta y efectiva el martes, “lógicamente que la decisión va a ser un paro”, ante los crecientes riesgos denunciados en redes y por los propios conductores.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: CONFIRMADO | Lista 22 del Fonavi ya tiene fecha de pago oficial en el Banco de la Nación para su cobro

    Seguridad extrema: buses y personal protegen sus rutas

    El deterioro de la seguridad se evidencia en las medidas implementadas por empresas como Vipusa, en Ancón. Según Buenos Días Perú, el 60 % de su flota opera con cabinas cerradas, puertas metálicas y ventanas reforzadas.

    Además, otra práctica se ha vuelto habitual: conductores y cobradores usan chalecos antibalas durante sus turnos. Los trabajadores aseguran que portar este equipo se ha convertido en una parte indispensable de su jornada debido a la constante amenaza de la delincuencia armada.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026

    CONFIRMADO | Lista 22 del Fonavi ya tiene fecha de pago oficial en el Banco de la Nación para su cobro

    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

    DNI electrónico GRATIS este 15 y 16 de diciembre: descubre si calificas y dónde tramitarlo

    Lo más vistos en Ocio

    ALERTA | Minsa activa protocolo por gripe H3N2 y advierte riesgo en todo el país

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;