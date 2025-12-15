Un posible paro de transportistas para este 17 y 18 de diciembre genera preocupación en la población ante los constantes ataques registrados contra diversas líneas de buses.

¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

Lima y Callao podrían verse afectados por un nuevo paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre, en medio del aumento de ataques y extorsiones contra el sector.

La medida dependerá de la respuesta del gobierno interino de José Jerí, luego de vencer el plazo otorgado por los gremios para exigir acciones concretas frente a la inseguridad. De no haber soluciones, los conductores formales evaluarían acatar una paralización de 48 horas.

¿Confirman paro de transportista este 17 de diciembre por 48 horas?

Como informó 24 Horas, Martín Ojeda, representante del gremio Transportes Unidos, señaló que si el Ejecutivo no ofrece respuestas claras tras la reunión programada para el próximo martes por la tarde, el paro podría activarse en cualquier momento. No se descarta que inicie el miércoles 17 de diciembre, aunque también podría adelantarse o retrasarse unos días.

“Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro”, afirmó Ojeda al medio.

El dirigente indicó que la medida busca proteger a trabajadores y pasajeros, y es una consecuencia de la falta de acción de los tres poderes del Estado para garantizar seguridad y libre tránsito en el transporte.

Ojeda añadió que, de no recibir una respuesta concreta y efectiva el martes, “lógicamente que la decisión va a ser un paro”, ante los crecientes riesgos denunciados en redes y por los propios conductores.

Seguridad extrema: buses y personal protegen sus rutas

El deterioro de la seguridad se evidencia en las medidas implementadas por empresas como Vipusa, en Ancón. Según Buenos Días Perú, el 60 % de su flota opera con cabinas cerradas, puertas metálicas y ventanas reforzadas.