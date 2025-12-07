Durante su confesión, Tilsa Lozano expresó su arrepentimiento y reflexionó sobre el dolor causado a todos los involucrados en la situación.

La historia entre Tilsa Lozano y el ‘Loco’ Vargas volvió a ponerse bajo los reflectores luego de que la modelo hablara abiertamente sobre su versión de los hechos. Más de diez años después, la exVengadora decidió enfrentar su pasado y pedir disculpas a Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano volvió a remover uno de los episodios más mediáticos de la farándula peruana durante su participación en ‘El valor de la verdad’. A más de una década del romance que tuvo con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, la exVengadora sorprendió al expresar un profundo arrepentimiento y, además, al dirigir un pedido de perdón a Blanca Rodríguez, esposa del exfutbolista.

La modelo reflexionó sobre lo ocurrido y reconoció que ese capítulo dejó marcas en todos los involucrados. “A mí me da pena la Tilsa de esa época y no solamente me da pena la Tilsa de esa época, me da pena la situación que vivieron todos los involucrados. Creo que nadie la pasó bien, que realmente, como dicen: 'Pagarás tu karma', sí pagué mi karma, me tocó estar del mismo lado también”, señaló, recordando lo difícil que fue asumir las consecuencias públicas y personales de su decisión.

Tilsa también explicó que, con el paso del tiempo, su manera de ver el pasado cambió radicalmente, especialmente tras convertirse en madre. Desde esa nueva etapa de su vida, asegura haber adquirido una sensibilidad distinta hacia el dolor ajeno y, en particular, hacia el de Blanca Rodríguez.