Gustavo Salcedo vive un íntimo momento con su hijo, quien le dedica un emotivo mensaje que refleja su cercanía. La ausencia de Maju Mantilla no pasó desapercibida.

Hijo de Gustavo Salcedo enternece con mensaje familiar y deja atrás controversia que involucró a Maju Mantilla. | Composición Wapa | Instagram

Lejos del ruido mediático que marcó su vida personal en los últimos meses, una imagen familiar volvió a captar la atención en redes sociales. Gustavo Salcedo compartió un tierno momento junto a su hijo, quien le dedicó un cariñoso mensaje que evidenció su cercanía.

El gesto llega tras un 2025 complejo para Maju Mantilla, marcado por su mediática separación y los rumores que rodearon su relación.

Hijo de Gustavo Salcedo dedica emotivo mensaje a su padre

A través de sus historias de Instagram, el aún esposo de Maju Mantilla contó que su hijo había compartido una imagen de ambos tras participar en un evento deportivo en el que resultó ganador. En la fotografía, el menor aparece con una medalla de oro y aprovechó el momento para dedicarle un corto pero emotivo mensaje.

El joven publicó la imagen acompañada del mensaje: "Te quiero mucho, viejito. Gracias por todo", junto a un corazón rojo. Gustavo Salcedo respondió con orgullo y lo felicitó por su logro con un "Bravo, campeón".

En tanto, la exconductora de Arriba mi gente también asistió al evento y posó en una fotografía junto a su hijo. Este gesto no sorprendió, ya que en ocasiones anteriores ambos han demostrado que pueden compartir espacios por el bienestar de sus hijos.