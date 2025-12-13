Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren FUERTE accidente vehicular: este es el estado actual de la pareja

Christian Domínguez y Karla Tarazona vivieron un accidente vehicular. El incidente ocurrió en la avenida Javier Prado mientras se dirigían a Panamericana Televisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren FUERTE accidente vehicular: este es el estado actual de la pareja
    Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrieron fuerte accidente | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren FUERTE accidente vehicular: este es el estado actual de la pareja

    Durante la emisión de la tarde del pasado viernes 12 de diciembre, Christian Domínguez reveló ante el público un incidente ocurrido horas antes de llegar a las instalaciones de Panamericana Televisión. El artista relató que el vehículo en el que se desplazaba junto a Karla Tarazona fue alcanzado por otro automóvil, provocando un fuerte impacto en plena vía. Ambos decidieron dar su versión de los hechos frente a las cámaras de 'Todo se filtra', donde además compartieron material audiovisual del momento y brindaron detalles sobre su situación actual tras el accidente.

    wapa.pe

    VER MÁS: Natalia Málaga revela que “ampayó” infidelidades de su esposo, exfutbolista de Alianza Lima

    ¿Cómo se encuentra Christian Domínguez y Karla Tarazona?

    Apenas arrancó la transmisión, Christian Domínguez decidió aclarar ante la audiencia el incidente vial que protagonizó junto a Karla Tarazona cuando se desplazaban hacia el canal. El cantante buscó llevar tranquilidad y explicó lo sucedido con sus propias palabras: "Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal", expresó en un primer momento.

    Acto seguido, Karla Tarazona intervino para precisar las circunstancias del hecho y el lugar donde se registró el impacto. Según detalló, todo ocurrió en la avenida Javier Prado cerca de las 3:30 p. m., y dejó en claro que no fueron ellos quienes ocasionaron el accidente: "Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas". Por su parte, Domínguez añadió que este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con el agotamiento al volante y aprovechó para hacer un llamado a la prudencia.

    Finalmente, el cumbiambero confirmó que ambos se encuentran fuera de peligro y descartó lesiones de consideración, aunque reconoció que su pareja presenta una molestia física leve tras el impacto: "Lamentablemente nos pasó, no llegó a mayores. Solamente estás con un dolor en el cuello que se puede controlar. Yo no (tengo nada)".

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Acabó su amistad? Magaly no calla más al enterarse que Paolo Guerrero estará en canal de María Pía

    Christian Domínguez vuelve a verse involucrado en un accidente vehicular

    El 2025 no ha sido un año sencillo para Christian Domínguez en materia de seguridad vial. El cantante ha logrado salir ileso de varios episodios que pudieron terminar en consecuencias mayores, sumando este reciente choque como el tercero que enfrenta en los últimos meses.

    El antecedente más delicado ocurrió hace aproximadamente cuatro meses, cuando el bus de la Gran Orquesta Internacional se despistó tras realizar una maniobra para evitar un impacto de mayor magnitud. En esta oportunidad, el incidente se produjo mientras se desplazaba junto a su pareja y, pese al susto, ambos resultaron sin lesiones de gravedad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren FUERTE accidente vehicular: este es el estado actual de la pareja
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Jefferson Farfán organiza el cumpleaños de su hija menor, ¿sin la presencia de Darinka Ramírez?: “Eres mi razón para esforzarme”

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Acabó su amistad? Magaly no calla más al enterarse que Paolo Guerrero estará en canal de María Pía

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Ana Siucho CAUTIVA en boda del ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario: ¿Se reencontró con Edison Flores?

    ¿Cuántos hijos tiene Natalia Málaga y quiénes son los padres de sus herederos?

    Melissa Klug se muestra INDIFERENTE tras campeonato de su hijo menor: Jefferson Farfán sí asistió y así REACCIONÓ

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    CASA DE JENJIBRE navideña para armar y decorar. Con opción a recojo o delivery

    PRECIO

    S/ 49.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;