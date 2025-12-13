Durante la emisión de la tarde del pasado viernes 12 de diciembre, Christian Domínguez reveló ante el público un incidente ocurrido horas antes de llegar a las instalaciones de Panamericana Televisión. El artista relató que el vehículo en el que se desplazaba junto a Karla Tarazona fue alcanzado por otro automóvil, provocando un fuerte impacto en plena vía. Ambos decidieron dar su versión de los hechos frente a las cámaras de 'Todo se filtra', donde además compartieron material audiovisual del momento y brindaron detalles sobre su situación actual tras el accidente.

¿Cómo se encuentra Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Apenas arrancó la transmisión, Christian Domínguez decidió aclarar ante la audiencia el incidente vial que protagonizó junto a Karla Tarazona cuando se desplazaban hacia el canal. El cantante buscó llevar tranquilidad y explicó lo sucedido con sus propias palabras: "Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal", expresó en un primer momento.

Acto seguido, Karla Tarazona intervino para precisar las circunstancias del hecho y el lugar donde se registró el impacto. Según detalló, todo ocurrió en la avenida Javier Prado cerca de las 3:30 p. m., y dejó en claro que no fueron ellos quienes ocasionaron el accidente: "Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas". Por su parte, Domínguez añadió que este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con el agotamiento al volante y aprovechó para hacer un llamado a la prudencia.

Finalmente, el cumbiambero confirmó que ambos se encuentran fuera de peligro y descartó lesiones de consideración, aunque reconoció que su pareja presenta una molestia física leve tras el impacto: "Lamentablemente nos pasó, no llegó a mayores. Solamente estás con un dolor en el cuello que se puede controlar. Yo no (tengo nada)".

Christian Domínguez vuelve a verse involucrado en un accidente vehicular

El 2025 no ha sido un año sencillo para Christian Domínguez en materia de seguridad vial. El cantante ha logrado salir ileso de varios episodios que pudieron terminar en consecuencias mayores, sumando este reciente choque como el tercero que enfrenta en los últimos meses.